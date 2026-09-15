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Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218)

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Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 1
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 2
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 3
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 4
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 5
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 6
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 7
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 8
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 9
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 10
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 11
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 12
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 13
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 14
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 15
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 16
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Качество воды
чистая
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 1
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 2
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 3
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 4
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 5
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 6
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 7
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 8
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 9
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 10
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 11
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 12
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 13
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 14
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 15
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 16
  • Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658288
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218)
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Качество воды
чистая
Ширина, см
29
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218)

Дренажный насос Denzel DP500E 97218 мощностью 500 Вт обеспечивает высоту подъема 7 м и производительность 7000 л/ч. Используется для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива.

Преимущества

  • Простой монтаж — насос устанавливается при помощи троса в вертикальном положении на глубину до 7 м.
  • Автономность — сенсорный датчик останавливает насос при падении уровня воды ниже заданного.
  • Стабильная работа — встроенный клапан на штуцере не допускает обратного тока воды.
  • Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4" и 1" позволяет подключать шланг без переходника.
  • Режим ручного управления — можно откачать воду до минимального уровня в 1 мм.
  • Надежность и долговечность — корпус изготовлен из прочного пластика, а вал из нержавеющей стали.
  • Электробезопасность — трехманжетное уплотнение вала защищает двигатель от попадания воды.
  • Длина сетевого кабеля 10 м — насос можно подключить к электророзетке без удлинителя.
  • Эргономичность — насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе.
  • Гарантия 3 года — высокое качество устройства подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Качество воды
чистая
Ширина, см
29
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Описание

Дренажный насос Denzel DP500E 97218 мощностью 500 Вт обеспечивает высоту подъема 7 м и производительность 7000 л/ч. Используется для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива.

Преимущества

  • Простой монтаж — насос устанавливается при помощи троса в вертикальном положении на глубину до 7 м.
  • Автономность — сенсорный датчик останавливает насос при падении уровня воды ниже заданного.
  • Стабильная работа — встроенный клапан на штуцере не допускает обратного тока воды.
  • Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4" и 1" позволяет подключать шланг без переходника.
  • Режим ручного управления — можно откачать воду до минимального уровня в 1 мм.
  • Надежность и долговечность — корпус изготовлен из прочного пластика, а вал из нержавеющей стали.
  • Электробезопасность — трехманжетное уплотнение вала защищает двигатель от попадания воды.
  • Длина сетевого кабеля 10 м — насос можно подключить к электророзетке без удлинителя.
  • Эргономичность — насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе.
  • Гарантия 3 года — высокое качество устройства подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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