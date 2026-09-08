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Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80

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Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 1
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 2
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 3
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 4
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 5
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 6
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 7
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Мощность
260
Высота подъема
8
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 1
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 2
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 3
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 4
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 5
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 6
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 7
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
4 700 руб.  4 988 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142676
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Мощность
260
Высота подъема
8
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х19х16
Вес, кг.
5

Описание товара Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80

Циркулярный насос Джилекс Циркуль 32/80 280 оснащен мощным двигателем с высоким эксплуатационным ресурсом. Данное устройство предназначено для работы в системах бытового отопления и кондиционирования загородных домов. Прост и удобен в использовании. Насос имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Чугунный корпус увеличивает надежность и срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.

Отзывы о товаре Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/80




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Мощность
260
Высота подъема
8
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Страна производитель
Россия
Описание
Циркулярный насос Джилекс Циркуль 32/80 280 оснащен мощным двигателем с высоким эксплуатационным ресурсом. Данное устройство предназначено для работы в системах бытового отопления и кондиционирования загородных домов. Прост и удобен в использовании. Насос имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Чугунный корпус увеличивает надежность и срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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