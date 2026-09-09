Насос дренажный Makita PF0300
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Характеристики
Описание товара Насос дренажный Makita PF0300
Насосы Makita — это надежное и эффективное решение для дренажных задач, идеально подходящее для использования в бытовых и профессиональных условиях. Данная модель обладает компактными размерами, высотой в 30,5 см и шириной 16,8 см, что делает её удобной для установки и транспортировки. Ключевой характеристикой этого насоса является мощность в 300 Вт, что обеспечивает производительность до 140 литров в минуту. Это позволяет с легкостью справляться с задачами по откачке чистой воды. Насос предназначен для работы с водой, содержащей частицы размером не более 5 мм, что делает его идеальным для работы в условиях, где требуется быстрое и эффективное удаление загрязненной жидкости. Максимальная глубина погружения этой модели составляет 5 метров, а высота подъема — 7 метров, что позволяет использовать насос в самых различных ситуациях, от осушения подвалов до удаления скопившейся дождевой воды. Насос имеет диаметр разъема соединения 1 дюйм, что упрощает его подключение к различным системам. Конструкция насоса продумана для удобства эксплуатации и надежности: он оснащен поплавковым выключателем, который автоматически регулирует работу устройства в зависимости от уровня воды, обеспечивая защиту от работы в "сухом ходе". С весом всего 3,3 кг, насос является лёгким и мобильным. Этот дренажный насос от бренда Makita — отличный выбор для тех, кто ищет высококачественное и долговечное оборудование для работы с водой.
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