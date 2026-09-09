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Насос дренажный Makita PF0300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос дренажный Makita PF0300

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Насос дренажный Makita PF0300 - фото 2
Насос дренажный Makita PF0300 - фото 3
Насос дренажный Makita PF0300 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос дренажный
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
300
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос дренажный Makita PF0300 - фото 1
  • Насос дренажный Makita PF0300 - фото 2
  • Насос дренажный Makita PF0300 - фото 3
  • Насос дренажный Makita PF0300 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
4 840 руб.  6 308 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270703
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Насос дренажный
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
300
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
16.8
Высота, см
30.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х18
Вес, кг.
4.95

Описание товара Насос дренажный Makita PF0300

Насосы Makita — это надежное и эффективное решение для дренажных задач, идеально подходящее для использования в бытовых и профессиональных условиях. Данная модель обладает компактными размерами, высотой в 30,5 см и шириной 16,8 см, что делает её удобной для установки и транспортировки. Ключевой характеристикой этого насоса является мощность в 300 Вт, что обеспечивает производительность до 140 литров в минуту. Это позволяет с легкостью справляться с задачами по откачке чистой воды. Насос предназначен для работы с водой, содержащей частицы размером не более 5 мм, что делает его идеальным для работы в условиях, где требуется быстрое и эффективное удаление загрязненной жидкости. Максимальная глубина погружения этой модели составляет 5 метров, а высота подъема — 7 метров, что позволяет использовать насос в самых различных ситуациях, от осушения подвалов до удаления скопившейся дождевой воды. Насос имеет диаметр разъема соединения 1 дюйм, что упрощает его подключение к различным системам. Конструкция насоса продумана для удобства эксплуатации и надежности: он оснащен поплавковым выключателем, который автоматически регулирует работу устройства в зависимости от уровня воды, обеспечивая защиту от работы в "сухом ходе". С весом всего 3,3 кг, насос является лёгким и мобильным. Этот дренажный насос от бренда Makita — отличный выбор для тех, кто ищет высококачественное и долговечное оборудование для работы с водой.

Отзывы о товаре Насос дренажный Makita PF0300




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Насос дренажный
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
300
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
16.8
Развернуть
Высота, см
30.5
Страна производитель
Китай
Описание
Насосы Makita — это надежное и эффективное решение для дренажных задач, идеально подходящее для использования в бытовых и профессиональных условиях. Данная модель обладает компактными размерами, высотой в 30,5 см и шириной 16,8 см, что делает её удобной для установки и транспортировки. Ключевой характеристикой этого насоса является мощность в 300 Вт, что обеспечивает производительность до 140 литров в минуту. Это позволяет с легкостью справляться с задачами по откачке чистой воды. Насос предназначен для работы с водой, содержащей частицы размером не более 5 мм, что делает его идеальным для работы в условиях, где требуется быстрое и эффективное удаление загрязненной жидкости. Максимальная глубина погружения этой модели составляет 5 метров, а высота подъема — 7 метров, что позволяет использовать насос в самых различных ситуациях, от осушения подвалов до удаления скопившейся дождевой воды. Насос имеет диаметр разъема соединения 1 дюйм, что упрощает его подключение к различным системам. Конструкция насоса продумана для удобства эксплуатации и надежности: он оснащен поплавковым выключателем, который автоматически регулирует работу устройства в зависимости от уровня воды, обеспечивая защиту от работы в "сухом ходе". С весом всего 3,3 кг, насос является лёгким и мобильным. Этот дренажный насос от бренда Makita — отличный выбор для тех, кто ищет высококачественное и долговечное оборудование для работы с водой.
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