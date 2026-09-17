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Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч

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Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 1
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 2
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 3
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 4
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 5
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 6
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 7
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 8
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 9
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 10
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 11
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 12
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 13
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 14
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
250
Высота подъема
8
Глубина погружения
5
Качество воды
грязная
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 1
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 2
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 3
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 4
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 5
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 6
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 7
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 8
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 9
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 10
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 11
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 12
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 13
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 14
  • Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч
4 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
250
Высота подъема
8
Глубина погружения
5
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х17
Вес, кг.
9.5

Описание товара Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч

Фекальный насос MTX SP-250 99811 мощностью 250 Вт и производительностью 10000 л/ч обеспечивает напор 8 м. Предназначен для осушения септиков, выгребных ям, затопленных подвалов, прудов и бассейнов. Также может использоваться для организации системы полива. Насос подходит для перекачки воды, содержащей крупные включения диаметром до 15 мм. Глубина погружения составляет 5 м.

Преимущества

  • Автономность — поплавковый выключатель автоматически включает и отключает насос в зависимости от уровня воды.
  • Удобная настройка — вы можете отрегулировать длину кабеля поплавка для срабатывания автоматического выключателя на нужной глубине.
  • Надежность — корпус из нержавеющей стали и чугуна с антикоррозийным покрытием выдерживает механические воздействия, устойчив к коррозии и воздействию агрессивных сред.
  • Герметичность — внутренние элементы защищены по стандарту IPX8, поэтому насос выдерживает длительное погружение в воду без риска поломки.
  • Устойчивость — благодаря широкому основанию с ножками насос не опрокидывается во время работы.
  • Удобная эксплуатация — длина сетевого кабеля составляет 5 м, в верхней части насоса предусмотрена рукоятка для транспортировки и крепления страховочного троса.

Отзывы о товаре Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MTX
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
250
Высота подъема
8
Глубина погружения
5
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Страна производитель
Китай
Описание

Фекальный насос MTX SP-250 99811 мощностью 250 Вт и производительностью 10000 л/ч обеспечивает напор 8 м. Предназначен для осушения септиков, выгребных ям, затопленных подвалов, прудов и бассейнов. Также может использоваться для организации системы полива. Насос подходит для перекачки воды, содержащей крупные включения диаметром до 15 мм. Глубина погружения составляет 5 м.

Преимущества

  • Автономность — поплавковый выключатель автоматически включает и отключает насос в зависимости от уровня воды.
  • Удобная настройка — вы можете отрегулировать длину кабеля поплавка для срабатывания автоматического выключателя на нужной глубине.
  • Надежность — корпус из нержавеющей стали и чугуна с антикоррозийным покрытием выдерживает механические воздействия, устойчив к коррозии и воздействию агрессивных сред.
  • Герметичность — внутренние элементы защищены по стандарту IPX8, поэтому насос выдерживает длительное погружение в воду без риска поломки.
  • Устойчивость — благодаря широкому основанию с ножками насос не опрокидывается во время работы.
  • Удобная эксплуатация — длина сетевого кабеля составляет 5 м, в верхней части насоса предусмотрена рукоятка для транспортировки и крепления страховочного троса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фекальный насос MTX 99811, SP-250, 250 Вт, напор 8 м, 10000 л/ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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