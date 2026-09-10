Насос фекальный Джилекс Фекальник 200/7Н 5305
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Характеристики
Описание товара Насос фекальный Джилекс Фекальник 200/7Н 5305
Насосы выполнены в виде моноблоков, предназначенных для откачки сточных вод, которые скапливаются в септиках и дренажных ямах. Кроме того, фекальные насосы часто используют для быстрого осушения затопленных подвалов, котлованов и траншей. Потребность в таком оборудовании возникает даже при наличии центральной сети канализации — например, когда нужно компенсировать недостаточный угол наклона трубопровода и предотвратить образование засоров. Для работы в автоматическом режиме насосы оснащаются поплавковым выключателем. При понижении уровня жидкости до критически низкой отметки двигатель отключается. Тем самым предотвращается работа «всухую», чреватая ускоренным износом механической части, перегревом электродвигателя и преждевременным выходом из строя.
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