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Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-4 (68/7/3)

Артикул: 51038
Насос поверхностный Вихрь ЦН-32-4 (68/7/3)
2 890 руб. 

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Артикул: 51038
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосы
Тип поверхностного насосациркуляционный
Диаметр разъема соединения1.5 дюйм.
Качество водычистая
Максимальная температура воды110°C
Максимальный напор4 м
Минимальная температура воды–10°C
Минимальная температура окружающей среды–10°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность72 Вт
Пропускная способность3 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц0.1 мм
Режущая насадканет
Длина, см20
Ширина, см16
Высота, см14.5
Вес, кг3.6
Тип насоса - циркуляционный. Для чистой воды. Пропускная способность - 3 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Циркуляционный насос Вихрь ЦН-32-4 (68/7/3) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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