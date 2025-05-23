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Насос дренажный Джилекс 220/12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос дренажный Джилекс 220/12

5 Отзывы
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Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 1
Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 2
Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 3
Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 4
Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 5
Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 6
Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
590
Высота подъема
12
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 1
  • Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 2
  • Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 3
  • Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 4
  • Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 5
  • Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 6
  • Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
5 800 руб.  7 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270705
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
590
Высота подъема
12
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
19.8
Высота, см
34.9
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х19х19
Вес, кг.
4.9

Описание товара Насос дренажный Джилекс 220/12

Насос «ДРЕНАЖНИК» 220/12 предназначен для откачивания воды из подвальных помещений, залитых дождевыми, грунтовыми и техническими стоками; отвода фильтрационных, отработанных, слабозагрязнённых с включениями вод из сточных канав и бассейнов; подачи воды из колодцев и природных водоемов для полива или технических нужд.

Отзывы о товаре Насос дренажный Джилекс 220/12

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александра Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, быстро качает и лёгкий, справиться ребенок
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Данил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Брал деду, дед пока доволен. Если что то случиться дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2024
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший насос. Уже опробывали. Качает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2022
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
поставил в колодец, вместо ручейка, тихий, работает 2 года, замечаний нет.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2022
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работает. За эту цену - прекрасно. К покупке рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
590
Высота подъема
12
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
19.8
Высота, см
34.9
Страна производитель
Россия
Описание
Насос «ДРЕНАЖНИК» 220/12 предназначен для откачивания воды из подвальных помещений, залитых дождевыми, грунтовыми и техническими стоками; отвода фильтрационных, отработанных, слабозагрязнённых с включениями вод из сточных канав и бассейнов; подачи воды из колодцев и природных водоемов для полива или технических нужд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александра Т.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, быстро качает и лёгкий, справиться ребенок
Источник: Яндекс Маркет
09.08.2024
Данил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Брал деду, дед пока доволен. Если что то случиться дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2024
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший насос. Уже опробывали. Качает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2022
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
поставил в колодец, вместо ручейка, тихий, работает 2 года, замечаний нет.
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2022
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо работает. За эту цену - прекрасно. К покупке рекомендую.


Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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