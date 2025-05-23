Насос дренажный Джилекс 220/12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
590
Высота подъема
12
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%5 800 руб. 7 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270705
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
590
Высота подъема
12
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
19.8
Высота, см
34.9
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х19х19
Вес, кг.
4.9
Описание товара Насос дренажный Джилекс 220/12
Насос «ДРЕНАЖНИК» 220/12 предназначен для откачивания воды из подвальных помещений, залитых дождевыми, грунтовыми и техническими стоками; отвода фильтрационных, отработанных, слабозагрязнённых с включениями вод из сточных канав и бассейнов; подачи воды из колодцев и природных водоемов для полива или технических нужд.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
590
Высота подъема
12
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
19.8
Высота, см
34.9
Страна производитель
Россия
Насос «ДРЕНАЖНИК» 220/12 предназначен для откачивания воды из подвальных помещений, залитых дождевыми, грунтовыми и техническими стоками; отвода фильтрационных, отработанных, слабозагрязнённых с включениями вод из сточных канав и бассейнов; подачи воды из колодцев и природных водоемов для полива или технических нужд.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Достоинства:
Комментарий:
хороший, быстро качает и лёгкий, справиться ребенок
Достоинства:
Комментарий:
Брал деду, дед пока доволен. Если что то случиться дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Хороший насос. Уже опробывали. Качает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
поставил в колодец, вместо ручейка, тихий, работает 2 года, замечаний нет.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работает. За эту цену - прекрасно. К покупке рекомендую.
Насос дренажный Джилекс 220/12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос дренажный Джилекс 220/12
Достоинства:
Комментарий:
хороший, быстро качает и лёгкий, справиться ребенок
Достоинства:
Комментарий:
Брал деду, дед пока доволен. Если что то случиться дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Хороший насос. Уже опробывали. Качает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
поставил в колодец, вместо ручейка, тихий, работает 2 года, замечаний нет.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работает. За эту цену - прекрасно. К покупке рекомендую.