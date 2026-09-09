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Труба оптическая Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Труба оптическая Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser

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Труба оптическая Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251059
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Размеры в упаковке, см
67х30х28
Вес, кг.
4.81

Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser

Оптическая труба Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser – это рефлектор Ньютона с 130-миллиметровым главным зеркалом, выполненным в форме параболы. Вплоть до максимально полезного увеличения в 260 крат оптика передает четкое и детализированное изображение без хроматизма и сферических искажений. Благодаря своим оптическим возможностям и отличному светопропусканию телескоп прекрасно подходит для изучения объектов дальнего космоса и астрофотографии. Еще одна особенность этой оптической трубы – двухскоростной фокусер Крейфорда. Он надежный, с мягким и плавным ходом, отлично проявляет себя при наблюдениях на большом увеличении и при фотографировании ночного неба. В комплект поставки также включены крепежные кольца, пластина «ласточкин хвост», оптический искатель с 6-кратным увеличением и один окуляр.

Отзывы о товаре Труба оптическая Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Описание
Оптическая труба Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser – это рефлектор Ньютона с 130-миллиметровым главным зеркалом, выполненным в форме параболы. Вплоть до максимально полезного увеличения в 260 крат оптика передает четкое и детализированное изображение без хроматизма и сферических искажений. Благодаря своим оптическим возможностям и отличному светопропусканию телескоп прекрасно подходит для изучения объектов дальнего космоса и астрофотографии. Еще одна особенность этой оптической трубы – двухскоростной фокусер Крейфорда. Он надежный, с мягким и плавным ходом, отлично проявляет себя при наблюдениях на большом увеличении и при фотографировании ночного неба. В комплект поставки также включены крепежные кольца, пластина «ласточкин хвост», оптический искатель с 6-кратным увеличением и один окуляр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Труба оптическая Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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