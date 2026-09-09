Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251059
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser
Оптическая труба Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser – это рефлектор Ньютона с 130-миллиметровым главным зеркалом, выполненным в форме параболы. Вплоть до максимально полезного увеличения в 260 крат оптика передает четкое и детализированное изображение без хроматизма и сферических искажений. Благодаря своим оптическим возможностям и отличному светопропусканию телескоп прекрасно подходит для изучения объектов дальнего космоса и астрофотографии. Еще одна особенность этой оптической трубы – двухскоростной фокусер Крейфорда. Он надежный, с мягким и плавным ходом, отлично проявляет себя при наблюдениях на большом увеличении и при фотографировании ночного неба. В комплект поставки также включены крепежные кольца, пластина «ласточкин хвост», оптический искатель с 6-кратным увеличением и один окуляр.
Оптическая труба Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser – это рефлектор Ньютона с 130-миллиметровым главным зеркалом, выполненным в форме параболы. Вплоть до максимально полезного увеличения в 260 крат оптика передает четкое и детализированное изображение без хроматизма и сферических искажений. Благодаря своим оптическим возможностям и отличному светопропусканию телескоп прекрасно подходит для изучения объектов дальнего космоса и астрофотографии. Еще одна особенность этой оптической трубы – двухскоростной фокусер Крейфорда. Он надежный, с мягким и плавным ходом, отлично проявляет себя при наблюдениях на большом увеличении и при фотографировании ночного неба. В комплект поставки также включены крепежные кольца, пластина «ласточкин хвост», оптический искатель с 6-кратным увеличением и один окуляр.
Труба оптическая Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Труба оптическая Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser