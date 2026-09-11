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Телескоп Levenhuk Blitz 114 BASE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Levenhuk Blitz 114 BASE

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Телескоп Levenhuk Blitz 114 BASE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228 мм
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489516
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228 мм
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
9

Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 114 BASE

Levenhuk Blitz 114 BASE – рефлектор Ньютона со 114-миллиметровым сферическим зеркалом и богатой комплектацией. Это хороший вариант первого телескопа для начинающего астронома, который хочет наблюдать не только ближний, но и дальний космос. В телескоп можно ясно увидеть Луну, планеты Солнечной системы вплоть до Сатурна, шаровые скопления, диффузные и планетарные туманности, ярчайшие объекты из каталога NGC.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Blitz 114 BASE




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
228 мм
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Blitz 114 BASE – рефлектор Ньютона со 114-миллиметровым сферическим зеркалом и богатой комплектацией. Это хороший вариант первого телескопа для начинающего астронома, который хочет наблюдать не только ближний, но и дальний космос. В телескоп можно ясно увидеть Луну, планеты Солнечной системы вплоть до Сатурна, шаровые скопления, диффузные и планетарные туманности, ярчайшие объекты из каталога NGC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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