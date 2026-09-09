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Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный, настольный
Уровень пользователя
для детей, для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
есть
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
140
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
14 290 руб.
22 230
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314393
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Описание товара Телескоп Veber PolarStar II 700/70AZ рефрактор
Телескоп Veber PolarStar II 700/70AZ – это мощный инструмент в металлическом корпусе, созданный специально для ценителей современных телескопов-рефракторов. Модель от компании Veber отличается прочной конструкцией и качественной оптикой. Имеет удобный искатель Red Dot для наведения на небесные и наземные объекты (в зависимости от времени суток). Прибор с простым и удобным управлением позволяет как следует изучить лунные кратеры, крупные астероиды и планеты. При этом качество полученных изображений впечатляет! Если вы хотите насладиться красотой звездного неба и исследовать удивительную космическую панораму, то телескоп из серии PolarStar станет наилучшим выбором!
Телескоп Veber PolarStar II 700/70AZ – это мощный инструмент в металлическом корпусе, созданный специально для ценителей современных телескопов-рефракторов. Модель от компании Veber отличается прочной конструкцией и качественной оптикой. Имеет удобный искатель Red Dot для наведения на небесные и наземные объекты (в зависимости от времени суток). Прибор с простым и удобным управлением позволяет как следует изучить лунные кратеры, крупные астероиды и планеты. При этом качество полученных изображений впечатляет! Если вы хотите насладиться красотой звездного неба и исследовать удивительную космическую панораму, то телескоп из серии PolarStar станет наилучшим выбором!
Телескоп Veber PolarStar II 700/70AZ рефрактор - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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