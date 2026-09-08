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Телескоп Veber 350*60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Veber 350*60

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Телескоп Veber 350*60 - фото 2
Телескоп Veber 350*60 - фото 3
Телескоп Veber 350*60 - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Телескоп Veber 350*60 - фото 1
  • Телескоп Veber 350*60 - фото 2
  • Телескоп Veber 350*60 - фото 3
  • Телескоп Veber 350*60 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150126
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Размеры в упаковке, см
47х19х15
Вес, кг.
1.9

Описание товара Телескоп Veber 350*60

Компактный телескоп-рефрактор. Удобен как для домашних астрономических (и не только) наблюдений, так и для вылазок на природу. Его длина всего 45 см, он легкий и компактный. При этом телескоп вовсе не детская игрушка! Его ахроматическая оптика дает хорошее, четкое, резкое изображение без окрашенности по краям поля зрения. С набором окуляров, входящих в комплект, можно получить увеличение от 17,5х (ближняя точка фокусировки ок.5 м) до 116,4х. Диаметр объектива — 70 мм.Об окулярной части следует сказать особо: она расположена под углом 45° к оси прибора, и может поворачиваться вокруг своей оси на 360° (8 фикс.положений). Все это делает очень комфортным наблюдение — как из положения сидя, так и из положения стоя. При этом изображение не зеркальное, где «лево» и «право» поменялись местами, а прямое! (в конструкции используется призма Шмидта с «крышей»). Таким образом, этот телескоп можно использовать не только по прямому назначению, но и как зрительную трубу.Что можно увидеть в этот телескоп: кратеры луны диаметром ок.10 км, кольца Сатурна, Марс. Его проницающая способность 10.99 звёздных величин — крупные скопления галактик также будут доступны для любознательных наблюдателей.

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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Описание
Компактный телескоп-рефрактор. Удобен как для домашних астрономических (и не только) наблюдений, так и для вылазок на природу. Его длина всего 45 см, он легкий и компактный. При этом телескоп вовсе не детская игрушка! Его ахроматическая оптика дает хорошее, четкое, резкое изображение без окрашенности по краям поля зрения. С набором окуляров, входящих в комплект, можно получить увеличение от 17,5х (ближняя точка фокусировки ок.5 м) до 116,4х. Диаметр объектива — 70 мм.Об окулярной части следует сказать особо: она расположена под углом 45° к оси прибора, и может поворачиваться вокруг своей оси на 360° (8 фикс.положений). Все это делает очень комфортным наблюдение — как из положения сидя, так и из положения стоя. При этом изображение не зеркальное, где «лево» и «право» поменялись местами, а прямое! (в конструкции используется призма Шмидта с «крышей»). Таким образом, этот телескоп можно использовать не только по прямому назначению, но и как зрительную трубу.Что можно увидеть в этот телескоп: кратеры луны диаметром ок.10 км, кольца Сатурна, Марс. Его проницающая способность 10.99 звёздных величин — крупные скопления галактик также будут доступны для любознательных наблюдателей.
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