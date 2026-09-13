Top.Mail.Ru
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 1
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 2
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 3
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 4
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 5
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 6
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 7
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 8
Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180
Фокусное расстояние объектива
600
  • Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 1
  • Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 2
  • Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 3
  • Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 4
  • Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 5
  • Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 6
  • Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 7
  • Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 8
  • Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722352
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х23х22
Вес, кг.
6.2

Описание товара Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII

Телескоп-рефрактор Veber NewStar LT60090 AZIII – короткофокусный линзовый телескоп, с axpoмaтическим объективом и серьезными окулярами в комплекте - прекрасно подойдет для первого знакомства с астрономией. Может использоваться для визуальных наблюдений ночного неба, поиска и сопровождения объектов космоса, изучения ярких галактик, скоплений и других объектов каталога Мессье, а также для дневных наблюдений за окружающей средой. Благодаря диагональной призме изображение прямое, а не перевернутое «вверх-ногами». Телескоп-рефрактор не требует специальной настройки и сгодится даже для начинающего астронома-любителя. Дизайнерское исполнение телескопа делает его не только прибором для исследований, но и интересным предметом современного интерьера.

Отзывы о товаре Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180
Фокусное расстояние объектива
600
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп-рефрактор Veber NewStar LT60090 AZIII – короткофокусный линзовый телескоп, с axpoмaтическим объективом и серьезными окулярами в комплекте - прекрасно подойдет для первого знакомства с астрономией. Может использоваться для визуальных наблюдений ночного неба, поиска и сопровождения объектов космоса, изучения ярких галактик, скоплений и других объектов каталога Мессье, а также для дневных наблюдений за окружающей средой. Благодаря диагональной призме изображение прямое, а не перевернутое «вверх-ногами». Телескоп-рефрактор не требует специальной настройки и сгодится даже для начинающего астронома-любителя. Дизайнерское исполнение телескопа делает его не только прибором для исследований, но и интересным предметом современного интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Veber NewStar LT60090 AZIII - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...