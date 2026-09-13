Телескоп цифровой Veber Эврика M400/70 WiFi с дисплеем
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольный, настольный
Уровень пользователя
для опытных, для любителей
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
60
Оптическая схема
барлоу
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%14 370 руб. 22 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722360
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольный, настольный
Уровень пользователя
для опытных, для любителей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
60
Оптическая схема
барлоу
Фокусное расстояние объектива
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х30х13
Вес, кг.
2.2
Описание товара Телескоп цифровой Veber Эврика M400/70 WiFi с дисплеем
Телескоп Veber Эврика M400/70 WiFi – компактный и легкий линзовый телескоп (рефрактор), который удобно брать с собой в поездки. Благодаря простой сборке и управлению он отлично подходит для начинающих астрономов-любителей. Видеоокуляр с цифровой камерой позволяет вести наблюдения с комфортом и фиксировать результаты на фото и видео. Модуль Wi-Fi дает возможность управлять телескопом дистанционно, с помощью приложения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
напольный, настольный
Уровень пользователя
для опытных, для любителей
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
60
Оптическая схема
барлоу
Фокусное расстояние объектива
400
Развернуть
Страна производитель
Китай
Телескоп Veber Эврика M400/70 WiFi – компактный и легкий линзовый телескоп (рефрактор), который удобно брать с собой в поездки. Благодаря простой сборке и управлению он отлично подходит для начинающих астрономов-любителей. Видеоокуляр с цифровой камерой позволяет вести наблюдения с комфортом и фиксировать результаты на фото и видео. Модуль Wi-Fi дает возможность управлять телескопом дистанционно, с помощью приложения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп цифровой Veber Эврика M400/70 WiFi с дисплеем - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескоп цифровой Veber Эврика M400/70 WiFi с дисплеем