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Телескоп Veber 350*70

Артикул: 232106
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 1
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 2
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 3
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 4
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 5
  • Телескоп Veber 350*70 - фото 6
Телескоп Veber 350*70 - фото 1
Телескоп Veber 350*70 - фото 2
Телескоп Veber 350*70 - фото 3
Телескоп Veber 350*70 - фото 4
Телескоп Veber 350*70 - фото 5
Телескоп Veber 350*70 - фото 6
6 100 руб. 
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+ 176 КэтКоинов
Артикул: 232106
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараТелескоп
Тип телескопарефрактор
Оптическая схемаахромат
Диаметр объектива70 мм
Фокусное расстояние объектива350 мм
Максимальное увеличение17.5х-116.4х
Установканастольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг2.2
Телескоп Veber 350/70 – компактный телескоп-рефрактор. Он удобен как для домашних наблюдений, так и для вылазок на природу. Его длина составляет всего 45 см, он легкий и компактный. Ахроматическая оптика дает четкое и контрастное изображение. С набором окуляров, входящих в комплект, можно получить увеличение от 17,5 до 116,4 крат.


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Телескоп Veber 350*70 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6100 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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