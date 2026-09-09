Телескоп Veber 350*70
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
17.5-116.4х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232106
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
17.5-116.4х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х19х14
Вес, кг.
2.1
Описание товара Телескоп Veber 350*70
Телескоп Veber 350/70 – компактный телескоп-рефрактор. Он удобен как для домашних наблюдений, так и для вылазок на природу. Его длина составляет всего 45 см, он легкий и компактный. Ахроматическая оптика дает четкое и контрастное изображение. С набором окуляров, входящих в комплект, можно получить увеличение от 17,5 до 116,4 крат.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
настольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
70
Максимальное увеличение (X)
17.5-116.4х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
350
Страна производитель
Китай
Телескоп Veber 350/70 – компактный телескоп-рефрактор. Он удобен как для домашних наблюдений, так и для вылазок на природу. Его длина составляет всего 45 см, он легкий и компактный. Ахроматическая оптика дает четкое и контрастное изображение. С набором окуляров, входящих в комплект, можно получить увеличение от 17,5 до 116,4 крат.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Veber 350*70 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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