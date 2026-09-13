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Характеристики
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
150
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722355
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Описание товара Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор
Телескоп-рефлектор Veber PolarStar 500/114 AZ – надежный и легкий зеркальный телескоп с азимутальной монтировкой для визуальных наблюдений ночного неба, Луны, ярчайших объектов глубокого космоса. Телескоп также предоставляет возможность обозревать окружающую среду в дневное время, однако оборачивающий окуляр, меняющий ориентацию изображения, приобретается отдельно.
Если Вы ищете качественный телескоп для наблюдения за звездным небом, то телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ – отличный выбор. Телескоп позволит проводить увлекательные исследования космоса, а также станет интерьерным украшением квартиры, офиса или загородного дома.
Телескоп-рефлектор Veber PolarStar 500/114 AZ – надежный и легкий зеркальный телескоп с азимутальной монтировкой для визуальных наблюдений ночного неба, Луны, ярчайших объектов глубокого космоса. Телескоп также предоставляет возможность обозревать окружающую среду в дневное время, однако оборачивающий окуляр, меняющий ориентацию изображения, приобретается отдельно.
Если Вы ищете качественный телескоп для наблюдения за звездным небом, то телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ – отличный выбор. Телескоп позволит проводить увлекательные исследования космоса, а также станет интерьерным украшением квартиры, офиса или загородного дома.
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