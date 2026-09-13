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Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор

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Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 1
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 2
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 3
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 4
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 5
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 6
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 7
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 8
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 9
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 10
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 11
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 12
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 13
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 14
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 15
Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
150
Оптическая схема
Ньютона
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 1
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 2
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 3
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 4
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 5
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 6
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 7
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 8
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 9
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 10
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 11
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 12
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 13
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 14
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 15
  • Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722355
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
150
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х35х19
Вес, кг.
6.5

Описание товара Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор

Телескоп-рефлектор Veber PolarStar 500/114 AZ – надежный и легкий зеркальный телескоп с азимутальной монтировкой для визуальных наблюдений ночного неба, Луны, ярчайших объектов глубокого космоса. Телескоп также предоставляет возможность обозревать окружающую среду в дневное время, однако оборачивающий окуляр, меняющий ориентацию изображения, приобретается отдельно. Если Вы ищете качественный телескоп для наблюдения за звездным небом, то телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ – отличный выбор. Телескоп позволит проводить увлекательные исследования космоса, а также станет интерьерным украшением квартиры, офиса или загородного дома.

Отзывы о товаре Телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ рефлектор




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольный
Уровень пользователя
для начинающих, для опытных
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
сталь
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
114
Максимальное увеличение (X)
150
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
500
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп-рефлектор Veber PolarStar 500/114 AZ – надежный и легкий зеркальный телескоп с азимутальной монтировкой для визуальных наблюдений ночного неба, Луны, ярчайших объектов глубокого космоса. Телескоп также предоставляет возможность обозревать окружающую среду в дневное время, однако оборачивающий окуляр, меняющий ориентацию изображения, приобретается отдельно. Если Вы ищете качественный телескоп для наблюдения за звездным небом, то телескоп Veber PolarStar 500/114 AZ – отличный выбор. Телескоп позволит проводить увлекательные исследования космоса, а также станет интерьерным украшением квартиры, офиса или загородного дома.
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Отзывы


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