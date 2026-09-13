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Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII

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Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 1
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Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 3
Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 4
Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 5
Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 6
Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 7
Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 8
Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 9
Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
настольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
120
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
  • Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 1
  • Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 2
  • Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 3
  • Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 4
  • Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 5
  • Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 6
  • Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 7
  • Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 8
  • Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 9
  • Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722353
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
настольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
120
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
Фокусное расстояние объектива
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х33х21
Вес, кг.
7

Описание товара Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII

Veber NewStar MAK90 AZIII – длиннофокусный зеркально-линзовый телескоп для любителей изучать ближний космос и вести наземные наблюдений, с серьезными окулярами в комплекте - прекрасно подойдет как для первого знакомства с астрономией, так и для уже продвинутых пользователей. Самый компактный в линейке телескопов Veber NewStar — длина зрительной трубы телескопа всего 28 см. Небольшой вес, надежность конструкции и простота сборки позволяют брать его с собой в путешествия, за город, установить на балконе. Дизайнерское исполнение телескопа делает его не только прибором для исследований, но и интересным предметом современного интерьера.

Отзывы о товаре Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
настольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
120
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
Фокусное расстояние объектива
1200
Страна производитель
Китай
Описание
Veber NewStar MAK90 AZIII – длиннофокусный зеркально-линзовый телескоп для любителей изучать ближний космос и вести наземные наблюдений, с серьезными окулярами в комплекте - прекрасно подойдет как для первого знакомства с астрономией, так и для уже продвинутых пользователей. Самый компактный в линейке телескопов Veber NewStar — длина зрительной трубы телескопа всего 28 см. Небольшой вес, надежность конструкции и простота сборки позволяют брать его с собой в путешествия, за город, установить на балконе. Дизайнерское исполнение телескопа делает его не только прибором для исследований, но и интересным предметом современного интерьера.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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