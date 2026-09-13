Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Установка
настольный
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
120
Оптическая схема
Максутов-Кассегрен
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722353
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Описание товара Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII
Veber NewStar MAK90 AZIII
– длиннофокусный зеркально-линзовый телескоп для любителей изучать ближний космос и вести наземные наблюдений, с серьезными окулярами в комплекте - прекрасно подойдет как для первого знакомства с астрономией, так и для уже продвинутых пользователей. Самый компактный в линейке телескопов Veber NewStar — длина зрительной трубы телескопа всего 28 см. Небольшой вес, надежность конструкции и простота сборки позволяют брать его с собой в путешествия, за город, установить на балконе.
Дизайнерское исполнение телескопа делает его не только прибором для исследований, но и интересным предметом современного интерьера.
Veber NewStar MAK90 AZIII
– длиннофокусный зеркально-линзовый телескоп для любителей изучать ближний космос и вести наземные наблюдений, с серьезными окулярами в комплекте - прекрасно подойдет как для первого знакомства с астрономией, так и для уже продвинутых пользователей. Самый компактный в линейке телескопов Veber NewStar — длина зрительной трубы телескопа всего 28 см. Небольшой вес, надежность конструкции и простота сборки позволяют брать его с собой в путешествия, за город, установить на балконе.
Дизайнерское исполнение телескопа делает его не только прибором для исследований, но и интересным предметом современного интерьера.
Телескоп Veber NewStar MAK90 AZIII - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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