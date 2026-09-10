Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор
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Характеристики
Описание товара Телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ рефлектор
Телескоп-рефлектор Veber PolarStar 650/130 EQ – надежный и легкий зеркальный телескоп с экваториальной монтировкой для визуальных наблюдений ночного неба, Луны, ярчайших объектов глубокого космоса. Телескоп также предоставляет возможность обозревать окружающую среду в дневное время, однако диагональная призма, оборачивающая изображение, приобретается отдельно. Если Вы ищете качественный телескоп для наблюдения за звездным небом, то телескоп Veber PolarStar 650/130 EQ – отличный выбор. Телескоп позволит проводить увлекательные исследования космоса, а также станет интерьерным украшением квартиры, офиса или загородного дома. Что можно увидеть?. Предельная звездная величина телескопа 12m – это означает что в телескоп можно увидеть все объекты глубокого космоса каталога Месье (а это более 100 объектов в северном полушарии): звёздные скопления, туманности, галактики и остатки сверхновой. А также рассмотреть лунные кратеры размером более 5 километров, кольца Сатурна, спутники Юпитера и многое другое.
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