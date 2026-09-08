Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 150120
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.44х0.24
Вес, кг.
10.7
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3
Ахроматический рефрактор BK 909AZ3 от компании Sky-Watcher (Скай-Вотчер) создан для изучения объектов Солнечной системы. Качественная просветленная оптика формирует четкое, контрастное и хорошо детализированное изображение. Кроме того, телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3можно использовать для наблюдения объектов дальнего космоса.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Ахроматический рефрактор BK 909AZ3 от компании Sky-Watcher (Скай-Вотчер) создан для изучения объектов Солнечной системы. Качественная просветленная оптика формирует четкое, контрастное и хорошо детализированное изображение. Кроме того, телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3можно использовать для наблюдения объектов дальнего космоса.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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