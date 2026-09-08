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Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3

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Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 5
Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 6
Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 7
Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 8
Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 9
Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
  • Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 5
  • Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 6
  • Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 7
  • Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 8
  • Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 9
  • Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 150120
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.44х0.24
Вес, кг.
10.7

Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3

Ахроматический рефрактор BK 909AZ3 от компании Sky-Watcher (Скай-Вотчер) создан для изучения объектов Солнечной системы. Качественная просветленная оптика формирует четкое, контрастное и хорошо детализированное изображение. Кроме того, телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3можно использовать для наблюдения объектов дальнего космоса.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
90
Максимальное увеличение (X)
180x
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Описание
Ахроматический рефрактор BK 909AZ3 от компании Sky-Watcher (Скай-Вотчер) создан для изучения объектов Солнечной системы. Качественная просветленная оптика формирует четкое, контрастное и хорошо детализированное изображение. Кроме того, телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3можно использовать для наблюдения объектов дальнего космоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Sky-Watcher BK 909AZ3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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