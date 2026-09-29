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Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw

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Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw - фото 1
Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw - фото 2
Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw - фото 3
Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
  • Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw - фото 1
  • Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw - фото 2
  • Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw - фото 3
  • Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 233174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw
850 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х2
Вес, кг.
1.29

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw

Высокопроизводительный тонер-картридж Cactus CS-CF226X-MPS — это надежное и экономичное решение для лазерной монохромной печати в условиях интенсивного документооборота. Данный совместимый картридж разработан как полноценная альтернатива оригинальному блоку HP 26X (CF226X), но обладает значительно увеличенным запасом тонера. Он идеально подходит для средних и крупных офисов, обеспечивая стабильное качество печати, четкий текст и глубокий черный цвет от первой до последней страницы.

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительный тонер-картридж Cactus CS-CF226X-MPS — это надежное и экономичное решение для лазерной монохромной печати в условиях интенсивного документооборота. Данный совместимый картридж разработан как полноценная альтернатива оригинальному блоку HP 26X (CF226X), но обладает значительно увеличенным запасом тонера. Он идеально подходит для средних и крупных офисов, обеспечивая стабильное качество печати, четкий текст и глубокий черный цвет от первой до последней страницы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ M402d/M402n/M426dw/M426fdn/M426fdw – стоимость товара 850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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