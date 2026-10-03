Картридж лазерный G&G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 646127
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
340 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
550
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Совместимый картридж G&G GG-C716BK подходит для принтеров Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP5050.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-C716C голубой (1500стр.) для Canon i-Se...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-C716Y желтый (1500стр.) для Canon i-Sen...
-
В наличииЦена 340 руб.85 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-C716M пурпурный (1500стр.) для Canon i-...
-
В наличииЦена 340 руб. 700 руб.85 руб. в СплитЛезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-...
-
В наличииЦена 420 руб. 830 руб.105 руб. в СплитТонер Cactus CS-RK-TK1200 черный флакон 125гр. (в компл.:чип) дл...
-
В наличииЦена 460 руб. 500 руб.115 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF283A для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
-
В наличииЦена 470 руб. 710 руб.118 руб. в СплитКартридж Cactus CS-TN2375 для Brother DCP L2500/L2520/L2540/L256...
-
В наличииЦена 470 руб. 670 руб.118 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CE285A для HP LJ P1102/P1102W/M1130/M1132, че...
-
В наличииЦена 470 руб. 1 040 руб.118 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-EXV5 черный (7850стр.) для Canon IR ...
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PH6000BK (106R01634) для Xerox Phaser 6000/60...
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PH6000C (106R01631) для Xerox Phaser 6000/601...
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PH6000M (106R01632) для Xerox Phaser 6000/601...
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Поддерживаемые модели принтеров
для i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Совместимый картридж G&G GG-C716BK подходит для принтеров Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP5050.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж лазерный G&G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050 - по цене 340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-C716BK черный (2300стр.) для Canon i-Sensys MF8030/MF8030cn/MF8050/LBP 5050