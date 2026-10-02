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Тонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci

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Тонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
12 510 руб.  18 200 руб. 
Начислим 201 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 217572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci
12 510 руб. -31%
18 200 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х17х17
Вес, кг.
1.1

Описание товара Тонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci

Kyocera TK-865M — это оригинальный пурпурный (magenta) тонер-картридж высокой емкости, предназначенный для использования в цветных лазерных многофункциональных устройствах Kyocera TASKalfa 250ci и TASKalfa 300ci.

Отзывы о товаре Тонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Kyocera
Цвет
Magenta
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Описание
Kyocera TK-865M — это оригинальный пурпурный (magenta) тонер-картридж высокой емкости, предназначенный для использования в цветных лазерных многофункциональных устройствах Kyocera TASKalfa 250ci и TASKalfa 300ci.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Kyocera TK-865M пурпурный (12000стр.) для Kyocera TASKalfa 250ci/300ci – стоимость товара 12510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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