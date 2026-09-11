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Картридж лазерный G&G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный G&G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn

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Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn - фото 1
Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn - фото 2
Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-1035/1135/M2535dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7200
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn - фото 1
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn - фото 2
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651171
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-1035/1135/M2535dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
711

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn

Лазерный картридж предназначен для лазерных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-1035/1135/M2535dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
7200
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный картридж предназначен для лазерных принтеров и МФУ. Насыщенный цвет чернил обеспечивает высокое качество печати. Картридж легко устанавливается в оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-TK1140 черный (7200стр.) для Kyocera FS-1035/1135/M2535dn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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