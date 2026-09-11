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Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn

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Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn - фото 1
Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn - фото 2
Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera P3260dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
40000
  • Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn - фото 1
  • Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn - фото 2
  • Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651179
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera P3260dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
40000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х13
Вес, г.
960

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn

Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
Kyocera
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera P3260dn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
40000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TK3200 TK-3200 черный (40000стр.) для Kyocera P3260dn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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