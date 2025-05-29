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Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW

20 Отзывы
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Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636833
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW
3 670 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х12х12
Вес, г.
500

Описание товара Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1600 страниц

Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна У.

Достоинства:


Комментарий:
Хочу поблагодарить продавца, за полную информацию по товару. Картридж упакован качественно, чтобы мы покупатели, при получении получили его в целости и сохранности, наивысшая оценка. Рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо печатает ,качество печати чёткое
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу. Будем брать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ханжин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, подошёл идеально
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Подошел. Посмотрим на сколько его хватит. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Фиксаторы не много другие чем заявлено, не опробовал в деле, выглядит нормально
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, берем не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж вставил в принтер и забыл. работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Таня

Достоинства:


Комментарий:
оооооооо, всё подошло, спасибо, работает, коробок драный пришëл, но сам картридж в плëнке как положено, спасибо большое!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Инна П.

Достоинства:


Комментарий:
отзыв по внешнему виду, пока не использовался
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
А. Б.

Достоинства:


Комментарий:
В этот раз снова пришел шикарный! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл без проблем. Печать хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел как родной! Все работает Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Alex

Достоинства:


Комментарий:
Печатаю не так уж часто, но спустя два месяца полет нормальный. Печать такая же чистая и насыщенная как и сразу после установки.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
коробка была смята, но катридж цел. Многоразовый ли в нём чип посмотрим со временем.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошел из списка мфу 6500w. На сколько хватит не могу сказать. При покупке оригинального картриджа вместе с МФУ, картридж отработал в районе 50 листов, в домашнем использовании. Этот картридж не оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Взяла по отзывам. Ещё не закончился тот с которым купили. Запакован хорошо - в коробке и внутри запаянный пакет. Положили на будущее.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, рекомендую! Картридж хорошего качества
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, покупаю в контору третий, все отлично, чип сбрасывается при повторной установки картриджа. Рекомендую 5+
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне всё ок. Посмотрим сколько нарисует?



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1600 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Татьяна У.

Достоинства:


Комментарий:
Хочу поблагодарить продавца, за полную информацию по товару. Картридж упакован качественно, чтобы мы покупатели, при получении получили его в целости и сохранности, наивысшая оценка. Рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо печатает ,качество печати чёткое
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу. Будем брать.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ханжин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, подошёл идеально
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Подошел. Посмотрим на сколько его хватит. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Фиксаторы не много другие чем заявлено, не опробовал в деле, выглядит нормально
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, берем не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж вставил в принтер и забыл. работает
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Таня

Достоинства:


Комментарий:
оооооооо, всё подошло, спасибо, работает, коробок драный пришëл, но сам картридж в плëнке как положено, спасибо большое!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Инна П.

Достоинства:


Комментарий:
отзыв по внешнему виду, пока не использовался
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
А. Б.

Достоинства:


Комментарий:
В этот раз снова пришел шикарный! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл без проблем. Печать хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел как родной! Все работает Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Alex

Достоинства:


Комментарий:
Печатаю не так уж часто, но спустя два месяца полет нормальный. Печать такая же чистая и насыщенная как и сразу после установки.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
коробка была смята, но катридж цел. Многоразовый ли в нём чип посмотрим со временем.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошел из списка мфу 6500w. На сколько хватит не могу сказать. При покупке оригинального картриджа вместе с МФУ, картридж отработал в районе 50 листов, в домашнем использовании. Этот картридж не оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Взяла по отзывам. Ещё не закончился тот с которым купили. Запакован хорошо - в коробке и внутри запаянный пакет. Положили на будущее.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, рекомендую! Картридж хорошего качества
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж, покупаю в контору третий, все отлично, чип сбрасывается при повторной установки картриджа. Рекомендую 5+
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне всё ок. Посмотрим сколько нарисует?


Тонер-картридж Pantum PC-211P для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW - стоимость товара 3670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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