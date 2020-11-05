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Бинокль полевой КОМЗ БПЦс2 10*40 с/с Р (обрез)

Артикул: 232357
Бинокль полевой YUKON БПЦс2 10*40 с/с Р (обрез)
11 700 руб. 
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+ 225 КэтКоинов
Артикул: 232357
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендКОМЗ
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива40 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр750
Классический бинокль БПЦ2 10х40 Байгыш с обрезиненным корпусом выполнен на основе призмы Порро, с центральной фокусировкой и диоптрийной поправкой на аметрию глаз. Имеет прочный металлический корпус в обрезиненной рубашке, способный выдержать жесткие климатические условия эксплуатации (-40° … +50°С). Многослойное просветляющее рубиновое покрытие и высококачественное изготовление всех оптических деталей обеспечивают прекрасное качество изображения по всему полю зрения. Бинокли БПЦс2 10x40 имеет дальномерную сетку в правом канале. Для определения дальности до наблюдаемого объекта необходимо совместить нижнюю линию шкалы отсчета с основанием изображения объекта, а по верхней точке объекта на шкале сетки определить дальность до объекта. По правой шкале определяется дальность, в метрах, до объекта размером 1,75 метров (человек среднего роста). По левой шкале определяется дальность, в метрах, до объекта размером 6 метров (телеграфный столб).


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Самовывоз невозможен
Бинокль полевой КОМЗ БПЦс2 10*40 с/с Р (обрез) - этот товар вы можете купить по цене 11700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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