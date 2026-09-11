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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538501
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Бинокль Levenhuk Travel 12x50 обеспечивает самое мощное в своей линейке увеличение – 12 крат. Это делает его превосходным оптическим инструментом для прицельных наблюдений на открытых пространствах. Возможности бинокля высоко оценят охотники, орнитологи, любители туризма и спортивной стрельбы. Благодаря надежному обрезиненному корпусу из алюминия, а также наличию чехла и защитных крышек прибор не подведет в любом приключении. Вести наблюдения можно как с рук, так и установив бинокль на стандартный штатив – в конструкции есть крепление с заглушкой. Дополнительно потребуется только приобрести адаптер. Светосильные 50-миллиметровые объективы бинокля собирают много света, благодаря чему просветленная оптика на Porro-призмах выстраивает яркое, четкое, высококонтрастное изображение. Материалом оптических элементов послужило стекло BK-7. Даже на рассвете или в сумерках Levenhuk Travel 12x50 позволит рассматривать удаленные объекты в деталях. Настраивать бинокль очень просто: наведение на резкость осуществляется с помощью центрального барабана. Можно сложить или разложить наглазники окуляров, откорректировать диоптрии и расстояние между оптическими трубами.
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 обеспечивает самое мощное в своей линейке увеличение – 12 крат. Это делает его превосходным оптическим инструментом для прицельных наблюдений на открытых пространствах. Возможности бинокля высоко оценят охотники, орнитологи, любители туризма и спортивной стрельбы. Благодаря надежному обрезиненному корпусу из алюминия, а также наличию чехла и защитных крышек прибор не подведет в любом приключении. Вести наблюдения можно как с рук, так и установив бинокль на стандартный штатив – в конструкции есть крепление с заглушкой. Дополнительно потребуется только приобрести адаптер. Светосильные 50-миллиметровые объективы бинокля собирают много света, благодаря чему просветленная оптика на Porro-призмах выстраивает яркое, четкое, высококонтрастное изображение. Материалом оптических элементов послужило стекло BK-7. Даже на рассвете или в сумерках Levenhuk Travel 12x50 позволит рассматривать удаленные объекты в деталях. Настраивать бинокль очень просто: наведение на резкость осуществляется с помощью центрального барабана. Можно сложить или разложить наглазники окуляров, откорректировать диоптрии и расстояние между оптическими трубами.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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