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Бинокль Levenhuk Travel 12x50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Levenhuk Travel 12x50

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Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 1
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 2
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 3
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 4
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 5
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 6
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 7
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 8
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 9
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Travel 12x50 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538501
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, кг.
1.02

Описание товара Бинокль Levenhuk Travel 12x50

Бинокль Levenhuk Travel 12x50 обеспечивает самое мощное в своей линейке увеличение – 12 крат. Это делает его превосходным оптическим инструментом для прицельных наблюдений на открытых пространствах. Возможности бинокля высоко оценят охотники, орнитологи, любители туризма и спортивной стрельбы. Благодаря надежному обрезиненному корпусу из алюминия, а также наличию чехла и защитных крышек прибор не подведет в любом приключении. Вести наблюдения можно как с рук, так и установив бинокль на стандартный штатив – в конструкции есть крепление с заглушкой. Дополнительно потребуется только приобрести адаптер. Светосильные 50-миллиметровые объективы бинокля собирают много света, благодаря чему просветленная оптика на Porro-призмах выстраивает яркое, четкое, высококонтрастное изображение. Материалом оптических элементов послужило стекло BK-7. Даже на рассвете или в сумерках Levenhuk Travel 12x50 позволит рассматривать удаленные объекты в деталях. Настраивать бинокль очень просто: наведение на резкость осуществляется с помощью центрального барабана. Можно сложить или разложить наглазники окуляров, откорректировать диоптрии и расстояние между оптическими трубами.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Travel 12x50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Levenhuk Travel 12x50 обеспечивает самое мощное в своей линейке увеличение – 12 крат. Это делает его превосходным оптическим инструментом для прицельных наблюдений на открытых пространствах. Возможности бинокля высоко оценят охотники, орнитологи, любители туризма и спортивной стрельбы. Благодаря надежному обрезиненному корпусу из алюминия, а также наличию чехла и защитных крышек прибор не подведет в любом приключении. Вести наблюдения можно как с рук, так и установив бинокль на стандартный штатив – в конструкции есть крепление с заглушкой. Дополнительно потребуется только приобрести адаптер. Светосильные 50-миллиметровые объективы бинокля собирают много света, благодаря чему просветленная оптика на Porro-призмах выстраивает яркое, четкое, высококонтрастное изображение. Материалом оптических элементов послужило стекло BK-7. Даже на рассвете или в сумерках Levenhuk Travel 12x50 позволит рассматривать удаленные объекты в деталях. Настраивать бинокль очень просто: наведение на резкость осуществляется с помощью центрального барабана. Можно сложить или разложить наглазники окуляров, откорректировать диоптрии и расстояние между оптическими трубами.
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