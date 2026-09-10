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Бинокль Veber ED-R 8x32 WP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber ED-R 8x32 WP

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Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 2
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Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 4
Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 5
Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 6
Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 1
  • Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 2
  • Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 3
  • Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 4
  • Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 5
  • Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 6
  • Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
11 510 руб.  14 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378055
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х7
Вес, г.
700

Описание товара Бинокль Veber ED-R 8x32 WP

Veber ED-R 8x32 WP – бинокль с 8-кратным увеличением, диаметром объектива 32 мм и призмами Roof из стекла BAK4 с многослойным просветлением FMC. Объективы с оптическими элементами из специального низкодисперсного стекла ED выдают высококонтрастное четкое изображение. ED-оптика не изменяет естественные цвета предметов и значительно уменьшает хроматические аберрации, вносимые линзами – как по краям, так и в центре поля зрения.

Отзывы о товаре Бинокль Veber ED-R 8x32 WP




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Veber ED-R 8x32 WP – бинокль с 8-кратным увеличением, диаметром объектива 32 мм и призмами Roof из стекла BAK4 с многослойным просветлением FMC. Объективы с оптическими элементами из специального низкодисперсного стекла ED выдают высококонтрастное четкое изображение. ED-оптика не изменяет естественные цвета предметов и значительно уменьшает хроматические аберрации, вносимые линзами – как по краям, так и в центре поля зрения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber ED-R 8x32 WP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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