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Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий

Артикул: 232489
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 1
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 2
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 3
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 4
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 5
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 6
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 7
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 1
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 2
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 3
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 4
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 5
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 6
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 7
8 370 руб. 
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+ 288 КэтКоинов
Артикул: 232489
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение7x
Диаметр объектива71 мм
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусазеленый
Вес, гр985
Морской бинокль не должен иметь большое увеличение. Большое увеличение — это маленький угол обзора и при качке и тряске трудно удерживать объект в поле зрения. Такой бинокль должен быть светосильным для наблюдения в сумерках, быть водозащищенным, не запотевать (быть азотонаполненным), не должен скользить в руках. Veber WaterProof 7x50 — это НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. Еще он имеет дальномерную сетку для определения расстояний. Уникальность Veber WaterProof 7x50 — в его способности удерживаться на поверхности воды. Сверхпрочный, но тонкий поликарбонатный корпус с большим объемом внутри, несмотря на солидный вес оптических стеклянных элементов, не позволяет биноклю утонуть.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - по цене 8370 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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