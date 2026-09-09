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Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий

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Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 1
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 2
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 3
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 4
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 5
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 6
Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
71
Увеличение
7x
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 1
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 2
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 3
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 4
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 5
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 6
  • Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232489
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
71
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий

Морской бинокль не должен иметь большое увеличение. Большое увеличение — это маленький угол обзора и при качке и тряске трудно удерживать объект в поле зрения. Такой бинокль должен быть светосильным для наблюдения в сумерках, быть водозащищенным, не запотевать (быть азотонаполненным), не должен скользить в руках. Veber WaterProof 7x50 — это НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. Еще он имеет дальномерную сетку для определения расстояний. Уникальность Veber WaterProof 7x50 — в его способности удерживаться на поверхности воды. Сверхпрочный, но тонкий поликарбонатный корпус с большим объемом внутри, несмотря на солидный вес оптических стеклянных элементов, не позволяет биноклю утонуть.

Отзывы о товаре Бинокль Veber 7*50 БПс Плавающий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
71
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Описание
Морской бинокль не должен иметь большое увеличение. Большое увеличение — это маленький угол обзора и при качке и тряске трудно удерживать объект в поле зрения. Такой бинокль должен быть светосильным для наблюдения в сумерках, быть водозащищенным, не запотевать (быть азотонаполненным), не должен скользить в руках. Veber WaterProof 7x50 — это НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. Еще он имеет дальномерную сетку для определения расстояний. Уникальность Veber WaterProof 7x50 — в его способности удерживаться на поверхности воды. Сверхпрочный, но тонкий поликарбонатный корпус с большим объемом внутри, несмотря на солидный вес оптических стеклянных элементов, не позволяет биноклю утонуть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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