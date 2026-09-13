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Бинокль Veber TITAN 7x32WP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber TITAN 7x32WP

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Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 1
Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 2
Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 3
Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 4
Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 5
Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 6
Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 7
Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 8
Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
50-75 мм
Увеличение
7x
Цвет корпуса
зеленый
  • Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 1
  • Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 2
  • Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 3
  • Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 4
  • Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 5
  • Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 6
  • Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 7
  • Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 8
  • Бинокль Veber TITAN 7x32WP - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719071
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
50-75 мм
Увеличение
7x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х8
Вес, г.
900

Описание товара Бинокль Veber TITAN 7x32WP

Бинокль Veber TITAN 7x32WP, как и все бинокли серии TITAN, сочетает качественную оптику, надежность и эргономику, необходимые для эффективной охоты, безопасного туризма, исследований дикой природы или наблюдений за спортивными соревнованиями. Оптическая система бинокля позволяет вести наблюдения в условиях плохой освещенности, не теряя четкости и яркости изображения. Корпус устройства герметичен и защищает внутренние элементы от попадания пыли и влаги даже во время дождя или снегопада. Обрезиненный корпус из металлического сплава устойчив к ударам.

Отзывы о товаре Бинокль Veber TITAN 7x32WP




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
магниево-алюминиевый сплав
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
50-75 мм
Увеличение
7x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber TITAN 7x32WP, как и все бинокли серии TITAN, сочетает качественную оптику, надежность и эргономику, необходимые для эффективной охоты, безопасного туризма, исследований дикой природы или наблюдений за спортивными соревнованиями. Оптическая система бинокля позволяет вести наблюдения в условиях плохой освещенности, не теряя четкости и яркости изображения. Корпус устройства герметичен и защищает внутренние элементы от попадания пыли и влаги даже во время дождя или снегопада. Обрезиненный корпус из металлического сплава устойчив к ударам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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