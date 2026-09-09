Бинокль Veber Б-6 6*24
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бинокль Veber Б-6 6*24
Veber Б-6 6x24 — точная копия знаменитого советского бинокля с сеткой, включая футляр из натуральной кожи. Изменения коснулись качества оптики, теперь она с многослойным просветлением, из оптического стекла высшего качества, а благодаря использованию современных герметиков — повысилась степень защиты от пыли и воды. Данный бинокль предназначается для наблюдения за объектами, измерения горизонтальных и вертикальных углов, а также определения дальности до предметов (если известны их размеры). Бинокль оснащен угломерной сеткой, для которой требуется дополнительная настройка на резкость, поэтому окуляры бинокля фокусируются независимо друг от друга. Независимая фокусировка также позволяет добиться лучшей герметизации корпуса, который выполнен из алюмо-магниевого сплава и имеет высокую механическую прочность. Бинокль укладывается в специальный жесткий кожаный футляр, предохраняющий его от загрязнения, влияния различных атмосферных условий и механических повреждений. Крышка футляра на пружинной застежке. К футляру крепится плечевой ремень.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Отзывы о товаре Бинокль Veber Б-6 6*24