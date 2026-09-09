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Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом

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Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 1
Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 2
Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 3
Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 4
Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 5
Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 6
Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 7
Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
  • Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 1
  • Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 2
  • Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 3
  • Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 4
  • Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 5
  • Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 6
  • Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 7
  • Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
12 290 руб.  15 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251586
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом

Морской бинокль не должен иметь большое увеличение. Большое увеличение — это маленький угол обзора и при качке и тряске трудно удерживать объект в поле зрения. Такой бинокль должен быть светосильным для наблюдения в сумерках, быть водозащищенным, не запотевать (быть азотонаполненным) и не должен скользить в руках. Veber 7х50 БПс WaterProof 7x50 — это НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. Еще он имеет дальномерную сетку для определения расстояний и встроенный компас с подсветкой (работает от батарейки — «таблетки»). В конструкции бинокля используется стекло марки BaK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Уникальность Veber WaterProof 7x50 — в его способности удерживаться на поверхности воды. Сверхпрочный, но тонкий поликарбонатный корпус с большим объемом внутри, несмотря на солидный вес оптических стеклянных элементов, не позволяет биноклю утонуть.

Отзывы о товаре Бинокль Veber БПс 7x50 WP, плавающий, с компасом




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Описание
Морской бинокль не должен иметь большое увеличение. Большое увеличение — это маленький угол обзора и при качке и тряске трудно удерживать объект в поле зрения. Такой бинокль должен быть светосильным для наблюдения в сумерках, быть водозащищенным, не запотевать (быть азотонаполненным) и не должен скользить в руках. Veber 7х50 БПс WaterProof 7x50 — это НАСТОЯЩИЙ МОРСКОЙ БИНОКЛЬ. Еще он имеет дальномерную сетку для определения расстояний и встроенный компас с подсветкой (работает от батарейки — «таблетки»). В конструкции бинокля используется стекло марки BaK4, обладающее большим коэффициентом преломления, что позволяет уменьшить светохроматизм по краям поля зрения. Уникальность Veber WaterProof 7x50 — в его способности удерживаться на поверхности воды. Сверхпрочный, но тонкий поликарбонатный корпус с большим объемом внутри, несмотря на солидный вес оптических стеклянных элементов, не позволяет биноклю утонуть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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