Бинокль Veber Omega БПЦс 8x40WP с сеткой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666618
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х8
Вес, кг.
1.1
Описание товара Бинокль Veber Omega БПЦс 8x40WP с сеткой
Veber Omega БПЦс 8x40WP – бинокль с увеличением 8х и диаметром объективов 40 мм с сеткой в левом окуляре. Оптическое просветление линз, степень пылевлагозащиты IP67 и заполненный осушенным газом корпус позволяют использовать бинокль для наблюдения при дневном и сумеречном освещении, а также в сложных погодных условиях.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
40
Страна производитель
Китай
Veber Omega БПЦс 8x40WP – бинокль с увеличением 8х и диаметром объективов 40 мм с сеткой в левом окуляре. Оптическое просветление линз, степень пылевлагозащиты IP67 и заполненный осушенным газом корпус позволяют использовать бинокль для наблюдения при дневном и сумеречном освещении, а также в сложных погодных условиях.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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