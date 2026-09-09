Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург»
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург»
Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург» рассчитан в первую очередь на туристов. Карманный формат, прочность и легкость (194 г) – отличное сочетание для прибора, с которым путешественник не расстанется целый день. Линзы объективов и окуляров со стойким многослойным просветляющим покрытием дают качественное контрастное изображение, чтобы отчетливо увидеть, например, панораму Северной столицы с колоннады Исаакиевского собора. Поворотные наглазники twist-up делают наблюдение более комфортным. Бинокль классической конструкции с roof-призмами настраивается индивидуально. Складывая прибор по центральной оси можно подобрать нужное расстояние между зрачками, а с помощью кольца фокусировки и кольца диоптрийной коррекции на правом окуляре отрегулировать резкость. Усиленный корпус из поликарбоната защитит оптику от разъюстировки при случайных ударах. Благодаря яркому дизайну корпус хорошо заметен на любом фоне, его легко отыскать в сумке или рюкзаке. Ремешок удержит бинокль на шее даже самого активного экскурсанта. Поездка закончится, а практичный и функциональный «Санкт-Петербург» прослужит долго. На расстоянии 1000 м в поле зрения прибора попадает участок шириной 119 м. Значит этот бинокль можно будет брать с собой на концерты, спортивные мероприятия или лесные прогулки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитБинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 красный/золотой
-
В наличииЦена 2 490 руб. 3 780 руб.623 руб. в СплитБинокль Veber БГЦ 3х25 B10 (черный с фокус.)
-
В наличииЦена 2 690 руб. 4 590 руб.673 руб. в СплитБинокль театральный Veber Opera БГЦ 3x25 лорнет, белый/золотой
-
В наличииЦена 4 800 руб. 7 470 руб.1200 руб. в СплитБинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VRWA кам
-
В наличииЦена 6 140 руб. 9 540 руб.1535 руб. в СплитБинокль Veber Classic БПШЦ 15x50 VRWA широкоугольный, серый
-
В наличииЦена 7 130 руб. 9 000 руб.1783 руб. в СплитБинокль Veber SPUTNIK D 10х42
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитБинокль Discovery Field 10x50
-
В наличииЦена 12 890 руб. 18 450 руб.3223 руб. в СплитБинокль Veber Classic PRO 15x60 VL
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Отзывы о товаре Бинокль Veber 8х22 «Санкт-Петербург»