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Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport

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Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport - фото 1
Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport - фото 2
Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport - фото 3
Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
  • Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport - фото 1
  • Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport - фото 2
  • Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport - фото 3
  • Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 170 руб.  4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 211066
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х7
Вес, г.
400

Описание товара Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport

Бинокль Veber Sport БН 12х32 – одна из самых светосильных моделей серии. В данном бинокле соединены все качества, необходимые туристическому биноклю: малый вес, компактный размер, отличные оптические возможности, удобство и прочность корпуса. Roof-призмы изготовлены из специального оптического стекла, что гарантирует изображение высокой четкости и яркости.

Отзывы о товаре Бинокль Veber БН 12*32 черн.Veber Sport




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
металл
Назначение
для наблюдений
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
12x
Футляр/чехол в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber Sport БН 12х32 – одна из самых светосильных моделей серии. В данном бинокле соединены все качества, необходимые туристическому биноклю: малый вес, компактный размер, отличные оптические возможности, удобство и прочность корпуса. Roof-призмы изготовлены из специального оптического стекла, что гарантирует изображение высокой четкости и яркости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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