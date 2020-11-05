Зрительная труба Yukon ТШ 20-50*50 WA (21014)

Зрительная труба Yukon Тш 20-50x50 WA – уникальный оптический прибор большого увеличения, сочетающий в себе высокое качество и надежность с современным дизайном. Туризм, охота, охрана, патрулирование, спасательные и поисковые работы, изучение природы, энергетика и геология – вот перечень областей, где необходимы и широко применяются трубы «Юкон». Простота применения, компактность, исключительно малый вес в сочетании большим увеличением выгодно отличают трубу Yukon Тш 20-50x50 WA от существующих зрительных труб данного класса. В трубах использована оригинальная зеркально-линзовая схема со сдвинутой оптической осью и специальными зеркалами, позволяющими значительно уменьшить габаритные размеры при сохранении высоких оптических характеристик изделия. Применение высокоточного панкратического механизма позволяет плавно изменять увеличение от 20 до 50 крат. Высококачественная оптика с многослойным просветляющим покрытием обеспечивает яркое и контрастное изображение. Специальный широкоугольный окуляр (WA) позволяет расширить поле зрения в полтора раза. Для повышения износостойкости и защиты от ударных нагрузок и влаги, корпуса труб «Юкон» (Сибирь) покрыты особым обрезинивающим покрытием. Удачно расположенные штативные гнезда с резьбой 3/8 и 1/4 дюйма позволяют присоединить трубу «Юкон» к любому из стандартных фотоштативов. Используя эксклюзивный комплект, состоящий из компактной треноги и струбцины, зрительную трубу можно устанавливать не только на столе, но и на боковых стеклах автомобиля. Особая накладка для треноги, обеспечивает дополнительную стабилизацию поля зрения для проведения длительных наблюдений в полевых условиях. Прибор имеет специальный ориентир для упрощения его наводки на удаленные объекты.
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