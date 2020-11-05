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Зрительная труба Yukon ТШ 20-50*50 WA (21014)

Артикул: 232298
Зрительная труба Yukon ТШ 20-50*50 WA (21014)
6 450 руб. 
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+ 146 КэтКоинов
Артикул: 232298
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендYukon
Тип товараМонокуляры
Зрительная труба Yukon Тш 20-50x50 WA – уникальный оптический прибор большого увеличения, сочетающий в себе высокое качество и надежность с современным дизайном. Туризм, охота, охрана, патрулирование, спасательные и поисковые работы, изучение природы, энергетика и геология – вот перечень областей, где необходимы и широко применяются трубы «Юкон». Простота применения, компактность, исключительно малый вес в сочетании большим увеличением выгодно отличают трубу Yukon Тш 20-50x50 WA от существующих зрительных труб данного класса. В трубах использована оригинальная зеркально-линзовая схема со сдвинутой оптической осью и специальными зеркалами, позволяющими значительно уменьшить габаритные размеры при сохранении высоких оптических характеристик изделия. Применение высокоточного панкратического механизма позволяет плавно изменять увеличение от 20 до 50 крат. Высококачественная оптика с многослойным просветляющим покрытием обеспечивает яркое и контрастное изображение. Специальный широкоугольный окуляр (WA) позволяет расширить поле зрения в полтора раза. Для повышения износостойкости и защиты от ударных нагрузок и влаги, корпуса труб «Юкон» (Сибирь) покрыты особым обрезинивающим покрытием. Удачно расположенные штативные гнезда с резьбой 3/8 и 1/4 дюйма позволяют присоединить трубу «Юкон» к любому из стандартных фотоштативов. Используя эксклюзивный комплект, состоящий из компактной треноги и струбцины, зрительную трубу можно устанавливать не только на столе, но и на боковых стеклах автомобиля. Особая накладка для треноги, обеспечивает дополнительную стабилизацию поля зрения для проведения длительных наблюдений в полевых условиях. Прибор имеет специальный ориентир для упрощения его наводки на удаленные объекты.


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Самовывоз невозможен
Зрительная труба Yukon ТШ 20-50*50 WA (21014) - стоимость товара 6450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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