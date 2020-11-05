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Зрительная труба Veber Эврика 12x60

Артикул: 232301
  • Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото 1
  • Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото 2
  • Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото 3
  • Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото 4
  • Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото 5
Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото 1
Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото 2
Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото 3
Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото 4
Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото 5
1 570 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232301
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараМонокуляры
Зрительная труба Veber ЭВРИКА 12x60 это не просто интересный, но и полезный подарок, который понравится маленьким исследователям, каждый день открывающим новое и неизведанное. Зрительная труба пригодится как в игре, позволив ребенку вообразить себя настоящим пиратом, так и в учебе, например, для наблюдения за птицами. Зрительная труба Veber ЭВРИКА имеет яркий дизайн, проста в использовании и полностью безопасна. Широкое колесо настройки резкости и мягкий эластичный наглазник обеспечат удобство комфорт при использовании. Детский оптический прибор должен отвечать следующим требованиям: иметь прочный корпус, должен быть изготовлен из экологически чистых материалов и иметь легкий вес. Всем этим требованиям соответствует новая зрительная труба Veber Эврика 12х60. Благодаря обрезиненному покрытию, корпус не скользит в руках. Внутри корпуса находятся линзы из оптического стекла, позволяющие приближать наблюдаемое изображение с кратностью 12х. Для формирования яркой и резкой картинки на линзах нанесено многослойное просветляющее покрытие. В конструкции применяется roof-призма, это позволило сделать корпус зрительной трубы компактным. В комплекте имеется чехол с наплечным ремнем.


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Самовывоз невозможен
Зрительная труба Veber Эврика 12x60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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