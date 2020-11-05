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Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom

Артикул: 232302
  • Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото 1
  • Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото 2
  • Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото 3
  • Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото 4
  • Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото 5
Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото 1
Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото 2
Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото 3
Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото 4
Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - фото 5
11 190 руб. 
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+ 373 КэтКоинов
Артикул: 232302
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараМонокуляры
Зрительная труба Veber Snipe 20-60x80 GR Zoom имеет отличные технические характеристики, позволяющие отнести её к приборам высшего класса!. Выдвижной наглазник широкоугольного окуляра TwistUp имеет фиксацию в крайних положениях. Выдвижная бленда защищает объектив от попадания косых солнечных лучей и дождя на переднюю линзу. Для точной настройки на резкость, зрительная труба снабжена дополнительным барабанчиком точной фокусировки. Для удобства эксплуатации барабанчики точной и грубой фокусировку находятся на одной оси. При смене увеличения требуется минимальная подстройка резкости. Вращение кольца смены увеличения находится на окуляре и имеет плавное дозированное усилие. Металлическое кольцо с площадкой позволяет установить трубу на любой штатив с резьбой 1/4“. Настольный металлический штатив идёт в комплекте. Для удобства наблюдения, трубу можно наклонить на ± 45°. Зрительная труба Veber 20-60х80 GR Zoom позволит вам наблюдать как за объектами природы и городскими пейзажами, а также и за мишенями при стрельбе из оружия в тире или на стрельбище, поэтому купить зрительную трубу Veber 20-60х80 GR Zoom мы рекомендуем как заядлым охотникам, так и профессиональным спортсменам.


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Самовывоз невозможен
Зрительная труба Veber Snipe Super 20-60x80 GR Zoom - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11190 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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