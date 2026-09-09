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Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для изучения природных и городских ландшафтов
Увеличение, крат
25x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251319
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Описание товара Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 100
Levenhuk Blaze BASE 100 – зрительная труба со 100-миллиметровым объективом, которая отлично подходит для изучения природных и городских ландшафтов. Ее светосилы хватает для ведения наблюдений не только при ярком солнце, но и в пасмурную погоду, и в предрассветные часы, когда малоапертурные оптические приборы обычно не справляются. Зрительная труба позволяет выбирать увеличение в диапазоне от 25 до 75 крат – перевести внимание с дальнего плана на близко расположенный объект можно простым вращением кольца фокусировки. Оптика сделана из стекла BK-7 и многократно просветлена. Защитное покрытие нанесено на все оптические поверхности, соприкасающиеся с воздухом. Благодаря этому передаваемое изображение получается максимально ясным и легко читаемым. Для пользователей с неидеальным зрением в Levenhuk Blaze BASE 100 предусмотрены две опции: корректировка диоптрий на окуляре и большой вынос зрачка, комфортный для ведения наблюдений в очках. Кроме того, окуляр зрительной трубы расположен наклонно, т. е. изучать околозенитную область можно с максимальным комфортом. Корпус зрительной трубы сделан из пластика. В конструкции предусмотрено стандартное штативное крепление 1/4 дюйма. В комплект поставки включен небольшой настольный штатив и жесткий кейс для транспортировки и хранения оптического прибора.
Levenhuk Blaze BASE 100 – зрительная труба со 100-миллиметровым объективом, которая отлично подходит для изучения природных и городских ландшафтов. Ее светосилы хватает для ведения наблюдений не только при ярком солнце, но и в пасмурную погоду, и в предрассветные часы, когда малоапертурные оптические приборы обычно не справляются. Зрительная труба позволяет выбирать увеличение в диапазоне от 25 до 75 крат – перевести внимание с дальнего плана на близко расположенный объект можно простым вращением кольца фокусировки. Оптика сделана из стекла BK-7 и многократно просветлена. Защитное покрытие нанесено на все оптические поверхности, соприкасающиеся с воздухом. Благодаря этому передаваемое изображение получается максимально ясным и легко читаемым. Для пользователей с неидеальным зрением в Levenhuk Blaze BASE 100 предусмотрены две опции: корректировка диоптрий на окуляре и большой вынос зрачка, комфортный для ведения наблюдений в очках. Кроме того, окуляр зрительной трубы расположен наклонно, т. е. изучать околозенитную область можно с максимальным комфортом. Корпус зрительной трубы сделан из пластика. В конструкции предусмотрено стандартное штативное крепление 1/4 дюйма. В комплект поставки включен небольшой настольный штатив и жесткий кейс для транспортировки и хранения оптического прибора.
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