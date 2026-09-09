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Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для изучения мельчайших деталей пейзажей, оперение пролетающих птиц, архитектуры исторических зданий
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
19
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251318
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для изучения мельчайших деталей пейзажей, оперение пролетающих птиц, архитектуры исторических зданий
Диаметр объектива, мм
80
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
19
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х12
Вес, кг.
2.7
Описание товара Зрительная труба Levenhuk Blaze BASE 80
С помощью зрительной трубы Levenhuk Blaze BASE 80 с панкратическим объективом удобно наблюдать и за протяженными областями, и за сильно удаленными объектами. Благодаря этому она отлично подходит для изучения дикой природы. На малой кратности можно изучать группы птиц или животных, а на большой – рассматривать отдельные детали ландшафта. Окуляр расположен наклонно, что делает комфортным наблюдения околозенитной области. Levenhuk Blaze BASE 80 – идеальный выбор для натуралиста, охотника или орнитолога. Оптика зрительной трубы сделана из стекла BK-7. На все оптические поверхности, соприкасающиеся с воздухом, нанесено несколько слоев просветляющего покрытия. Увеличение прибора можно плавно изменять в диапазоне от 20 до 60 крат. Благодаря большому световому диаметру объектива зрительная труба собирает много света, передавая ясную и контрастную картинку даже при облачной погоде или в сумерках. Окуляр снабжен кольцом диоптрийной коррекции, поэтому пользователь с неидеальным зрением сможет легко настроить оптику под свои требования. Большой вынос зрачка позволяет вести наблюдения в очках. Корпус Levenhuk Blaze BASE 80 сделан из пластика. Есть возможность установки на стандартные штативы с креплением 1/4 дюйма. В комплект поставки включен металлический штатив, который позволяет ставить зрительную трубу на стол или подоконник. Для хранения и транспортировки прибора используется комплектный жесткий кейс с удобной ручкой.
для изучения мельчайших деталей пейзажей, оперение пролетающих птиц, архитектуры исторических зданий
Диаметр объектива, мм
80
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
19
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Описание
С помощью зрительной трубы Levenhuk Blaze BASE 80 с панкратическим объективом удобно наблюдать и за протяженными областями, и за сильно удаленными объектами. Благодаря этому она отлично подходит для изучения дикой природы. На малой кратности можно изучать группы птиц или животных, а на большой – рассматривать отдельные детали ландшафта. Окуляр расположен наклонно, что делает комфортным наблюдения околозенитной области. Levenhuk Blaze BASE 80 – идеальный выбор для натуралиста, охотника или орнитолога. Оптика зрительной трубы сделана из стекла BK-7. На все оптические поверхности, соприкасающиеся с воздухом, нанесено несколько слоев просветляющего покрытия. Увеличение прибора можно плавно изменять в диапазоне от 20 до 60 крат. Благодаря большому световому диаметру объектива зрительная труба собирает много света, передавая ясную и контрастную картинку даже при облачной погоде или в сумерках. Окуляр снабжен кольцом диоптрийной коррекции, поэтому пользователь с неидеальным зрением сможет легко настроить оптику под свои требования. Большой вынос зрачка позволяет вести наблюдения в очках. Корпус Levenhuk Blaze BASE 80 сделан из пластика. Есть возможность установки на стандартные штативы с креплением 1/4 дюйма. В комплект поставки включен металлический штатив, который позволяет ставить зрительную трубу на стол или подоконник. Для хранения и транспортировки прибора используется комплектный жесткий кейс с удобной ручкой.
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