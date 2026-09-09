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Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р

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Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 1
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 2
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 3
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 4
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 5
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Увеличение, крат
45x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
22
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 1
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 2
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 3
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 4
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 5
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232307
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
10
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
45x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
22
С зумом
да
Штатив в комплекте
нет
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х9
Вес, г.
200

Описание товара Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р

Veber Pioneer 15-45x60 Р - зрительная труба с переменной кратностью увеличения от 15 до 45х и прямым углом зрения. Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната, обработан специальным покрытием soft touch, для защиты от выскальзывания. Фокусировка осуществляется обрезиненным кольцом на объективе прибора, зуммирование — на окулярной части. Благодаря многослойному просветлению и применению оптического стекла BK7, изображение яркое и контрастное, с правильной цветопередачей и без искажения по краям поля зрения. Труба снабжена выдвижной блендой для наблюдения в солнечную погоду. Выдвигающийся наглазник для удобства наблюдения в обычных или солнцезащитных очках. Для удобства, трубу можно установить на обычный фотоштатив с поворотной площадкой, например FalconEyes SL–2400WS.

Отзывы о товаре Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
10
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
45x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
22
С зумом
да
Штатив в комплекте
нет
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Veber Pioneer 15-45x60 Р - зрительная труба с переменной кратностью увеличения от 15 до 45х и прямым углом зрения. Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната, обработан специальным покрытием soft touch, для защиты от выскальзывания. Фокусировка осуществляется обрезиненным кольцом на объективе прибора, зуммирование — на окулярной части. Благодаря многослойному просветлению и применению оптического стекла BK7, изображение яркое и контрастное, с правильной цветопередачей и без искажения по краям поля зрения. Труба снабжена выдвижной блендой для наблюдения в солнечную погоду. Выдвигающийся наглазник для удобства наблюдения в обычных или солнцезащитных очках. Для удобства, трубу можно установить на обычный фотоштатив с поворотной площадкой, например FalconEyes SL–2400WS.
Самовывоз
Доставка
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