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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для стационарных наблюдений, для охоты и спорта
Увеличение, крат
45x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
22
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232307
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Описание товара Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р
Veber Pioneer 15-45x60 Р - зрительная труба с переменной кратностью увеличения от 15 до 45х и прямым углом зрения. Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната, обработан специальным покрытием soft touch, для защиты от выскальзывания. Фокусировка осуществляется обрезиненным кольцом на объективе прибора, зуммирование — на окулярной части. Благодаря многослойному просветлению и применению оптического стекла BK7, изображение яркое и контрастное, с правильной цветопередачей и без искажения по краям поля зрения. Труба снабжена выдвижной блендой для наблюдения в солнечную погоду. Выдвигающийся наглазник для удобства наблюдения в обычных или солнцезащитных очках. Для удобства, трубу можно установить на обычный фотоштатив с поворотной площадкой, например FalconEyes SL–2400WS.
Veber Pioneer 15-45x60 Р - зрительная труба с переменной кратностью увеличения от 15 до 45х и прямым углом зрения. Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната, обработан специальным покрытием soft touch, для защиты от выскальзывания. Фокусировка осуществляется обрезиненным кольцом на объективе прибора, зуммирование — на окулярной части. Благодаря многослойному просветлению и применению оптического стекла BK7, изображение яркое и контрастное, с правильной цветопередачей и без искажения по краям поля зрения. Труба снабжена выдвижной блендой для наблюдения в солнечную погоду. Выдвигающийся наглазник для удобства наблюдения в обычных или солнцезащитных очках. Для удобства, трубу можно установить на обычный фотоштатив с поворотной площадкой, например FalconEyes SL–2400WS.
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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