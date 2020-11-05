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Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р

Артикул: 232307
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 1
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 2
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 3
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 4
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 5
  • Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 6
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 1
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 2
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 3
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 4
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 5
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р" - фото 6
3 890 руб. 
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+ 116 КэтКоинов
Артикул: 232307
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараМонокуляры
Veber Pioneer 15-45x60 Р - зрительная труба с переменной кратностью увеличения от 15 до 45х и прямым углом зрения. Корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната, обработан специальным покрытием soft touch, для защиты от выскальзывания. Фокусировка осуществляется обрезиненным кольцом на объективе прибора, зуммирование — на окулярной части. Благодаря многослойному просветлению и применению оптического стекла BK7, изображение яркое и контрастное, с правильной цветопередачей и без искажения по краям поля зрения. Труба снабжена выдвижной блендой для наблюдения в солнечную погоду. Выдвигающийся наглазник для удобства наблюдения в обычных или солнцезащитных очках. Для удобства, трубу можно установить на обычный фотоштатив с поворотной площадкой, например FalconEyes SL–2400WS.


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Самовывоз невозможен
Зрительная труба Veber Pioneer 15-45*60 Р - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3890 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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