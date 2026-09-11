Зрительная труба Discovery Range 50
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486566
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х30
Вес, кг.
1.2
Описание товара Зрительная труба Discovery Range 50
Зрительная труба Discovery Range 50 – небольшой и легкий оптический прибор с изменяемым от 15 до 45 крат увеличением. На малом приближении удобно изучать протяженные области и наблюдать за движущимися объектами, а большая кратность позволяет подробно рассматривать детали сильно удаленных объектов. Прибор оптимально подходит для наблюдений за животными и птицами, может использоваться на охоте, станет хорошим выбором для длительного похода.
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Зрительная труба Discovery Range 50 – небольшой и легкий оптический прибор с изменяемым от 15 до 45 крат увеличением. На малом приближении удобно изучать протяженные области и наблюдать за движущимися объектами, а большая кратность позволяет подробно рассматривать детали сильно удаленных объектов. Прибор оптимально подходит для наблюдений за животными и птицами, может использоваться на охоте, станет хорошим выбором для длительного похода.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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