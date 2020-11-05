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Рюкзак LowePro Fastpack BP 250 AW II Black LP36869-PWW

Артикул: 232046
  • Рюкзак LowePro Fastpack BP 250 AW II Black LP36869-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro Fastpack BP 250 AW II Black LP36869-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro Fastpack BP 250 AW II Black LP36869-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro Fastpack BP 250 AW II Black LP36869-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Fastpack BP 250 AW II Black LP36869-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro Fastpack BP 250 AW II Black LP36869-PWW - фото 3
6 490 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 232046
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLowePro
Тип товараРюкзак
Вес, кг1.8
Вместимостьотделение для ноутбука, место для дополнительного объектива, крепление для штатива
Габариты (ВхШхГ), см50х26х31
Дождевикесть
Защита от водыесть
Количество лямок2
Материалтекстиль
Цветчерный
Рюкзаки для серьезных фотопутешествий Lowepro Fastpack BP AW II комплектуются всепогодным защитным чехлом All Weather Cover и оснащены креплением для штатива. Есть три отделения (для камеры и принадлежностей, для ноутбука/планшета, для личных вещей), которые, убрав перегородки, можно объединить в одно. Доступ к фототехнике возможен через боковой клапан или основной клапан отделения. Плечевые ремни регулируемые.


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Самовывоз невозможен
Рюкзак LowePro Fastpack BP 250 AW II Black LP36869-PWW - стоимость товара 6490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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