Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
79
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231079
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии
Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 - алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для установки цифровых камер. Секции стойки-треноги, ножки, зажимы изготовлены из алюминиевого сплава. Максимальная высота составляет 240 см, а конструкция из 4-х секций позволила обеспечить минимальную рабочую высоту 79 см. Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность техники от удара при слишком быстром складывании секций (например, при непреднамеренном ослаблении зажима-фиксатора). Шаровая головка установлена на съемный стандартный адаптер-шпигот 5/8” с резьбами на концах 1/4” и 3/8”. Конструкция наконечника верхней секции стойки позволяет устанавливать шпигот как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка составляет 4 кг.
Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 - алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для установки цифровых камер. Секции стойки-треноги, ножки, зажимы изготовлены из алюминиевого сплава. Максимальная высота составляет 240 см, а конструкция из 4-х секций позволила обеспечить минимальную рабочую высоту 79 см. Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность техники от удара при слишком быстром складывании секций (например, при непреднамеренном ослаблении зажима-фиксатора). Шаровая головка установлена на съемный стандартный адаптер-шпигот 5/8” с резьбами на концах 1/4” и 3/8”. Конструкция наконечника верхней секции стойки позволяет устанавливать шпигот как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Допустимая вертикальная (осевая) нагрузка составляет 4 кг.
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-2440A/B.0 для фото/видеостудии