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Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-099

Артикул: 232326
  • Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-099 - фото 1
  • Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-099 - фото 2
Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-099 - фото 1
Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-099 - фото 2
3 300 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 232326
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараДержатель
Максимальная нагрузка, кг3
Вес, кг0,815
PowerArm PA-099 – универсальный и удобный в использовании кронштейн c многовариантным позиционированием. Предназначен для установки на опору осветительных приборов, отражателей и другого студийного оборудования весом до 3 кг (на максимальном плече). Используется в качестве составляющей части конструкций из соответствующих зажимов и держателей. Позволяет добиться четкого позиционирования благодаря скользящей системе регулировки секций. Три секции из спаренных трубок легко фиксируются в выбранном положении винтовыми зажимами системы быстрой блокировки с помощью зубчатого соединения.Диаметр трубок 13 мм, длина каждой секции - 290 мм. В нижней базе держателя установлен шпигот диаметром 16 мм с участком шестигранного (для предотвращения прокручивания под нагрузкой) и круглого сечений (для установки на большинство видов зажимов и опор). На верхней базе находится стандартный шпигот диаметром 16 мм (5/8) с резьбовым отверстием диаметром 3/8 для установки различного оборудования.


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Держатель шарнирный GREENBEAN PowerArm PA-099 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3300 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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