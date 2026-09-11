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Комплект переходных колец Godox AR-R Kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект переходных колец Godox AR-R Kit

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Комплект переходных колец Godox AR-R Kit
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект аксессуаров
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
9х9х3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508692
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Комплект аксессуаров
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
9х9х3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х3
Вес, г.
200

Описание товара Комплект переходных колец Godox AR-R Kit

Комплект переходных колец Godox AR-R Kit предназначен для установки макровспышки Godox MF12 через монтажное кольцо Godox MF-AR на объективы различных диаметров. Набор включает 8 переходных колец наиболее популярных размеров (49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм), которые подходят для большинства объективов различных производителей.

Отзывы о товаре Комплект переходных колец Godox AR-R Kit




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Комплект аксессуаров
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
9х9х3
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект переходных колец Godox AR-R Kit предназначен для установки макровспышки Godox MF12 через монтажное кольцо Godox MF-AR на объективы различных диаметров. Набор включает 8 переходных колец наиболее популярных размеров (49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм), которые подходят для большинства объективов различных производителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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