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Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP

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Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP - фото 1
Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP - фото 2
Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP - фото 3
Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP - фото 4
Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
25х5х14
  • Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP - фото 1
  • Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP - фото 2
  • Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP - фото 3
  • Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP - фото 4
  • Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675353
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
25х5х14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х4
Вес, г.
200

Описание товара Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP

Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP изготовлен из прочной стали и представляет собой пару соединенных между собой клипс. Зажимы имеют длину 10,8 см и имеют черное порошковое покрытие. Зажим предназначен для установки фильтров, отражателей, экранов, предметов реквизита и прочего к стойке, перекладине, полке и т.д. Прищепки зажима закреплены на скобе и могут поворачиваться до достижения желаемого положения.

Отзывы о товаре Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
25х5х14
Страна производитель
Китай
Описание
Зажим-прищепка KUPO KCP-348 MULTICLIP изготовлен из прочной стали и представляет собой пару соединенных между собой клипс. Зажимы имеют длину 10,8 см и имеют черное порошковое покрытие. Зажим предназначен для установки фильтров, отражателей, экранов, предметов реквизита и прочего к стойке, перекладине, полке и т.д. Прищепки зажима закреплены на скобе и могут поворачиваться до достижения желаемого положения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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