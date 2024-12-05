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Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии

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Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
109
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 590 руб.  2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231082
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
109
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х10х10
Вес, г.
300

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии

Falcon Eyes ST-808 — легкая алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой, для цифровых камер. Стальные ножки и с пружинной амортизацией. Высота стойки-треноги от 109 до 260 см, максимальная нагрузка 5 кг, крепежный несъемный адаптер-шпигот с резьбой 1/4. 3 секции соединяются винтовыми зажимами. Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 снабжена шаровой головкой для установки цифровых камер, головка крепится на резьбу 1/4” на винт стандартного шпигота 5/8” (несъемного), который запрессован в верхнюю секцию стойки. Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры. Стойка-тренога рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 5 кг. Пружинная амортизация Falcon Eyes ST-808 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии

Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
стойка порадовала! за свои деньги топ,и высота вылета устраивает и прочность конструкции, чувствуется хорошее качество. для софтбокса,вспышки с зонтиком более чем достаточно.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Андрей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Формально все заявленные характеристики соответствуют - высота, диаметр трубок, пружины. Однако все это выполнено \"на тоненького\". Если есть опыт работы с хорошими, дорогими, брендовыми изделиями, то данные стойки не вызовут восторга. Однако купил эти, поскольку сейчас они нужны, а на более дорогие не хватает. Посмотрим сколько прослужат.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Стойка отличная: очень прочная и устойчивая! Спасибо!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
109
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes ST-808 — легкая алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой, для цифровых камер. Стальные ножки и с пружинной амортизацией. Высота стойки-треноги от 109 до 260 см, максимальная нагрузка 5 кг, крепежный несъемный адаптер-шпигот с резьбой 1/4. 3 секции соединяются винтовыми зажимами. Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 снабжена шаровой головкой для установки цифровых камер, головка крепится на резьбу 1/4” на винт стандартного шпигота 5/8” (несъемного), который запрессован в верхнюю секцию стойки. Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры. Стойка-тренога рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 5 кг. Пружинная амортизация Falcon Eyes ST-808 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
стойка порадовала! за свои деньги топ,и высота вылета устраивает и прочность конструкции, чувствуется хорошее качество. для софтбокса,вспышки с зонтиком более чем достаточно.
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Андрей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Формально все заявленные характеристики соответствуют - высота, диаметр трубок, пружины. Однако все это выполнено \"на тоненького\". Если есть опыт работы с хорошими, дорогими, брендовыми изделиями, то данные стойки не вызовут восторга. Однако купил эти, поскольку сейчас они нужны, а на более дорогие не хватает. Посмотрим сколько прослужат.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Стойка отличная: очень прочная и устойчивая! Спасибо!


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