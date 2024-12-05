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Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
109
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 590 руб.
2 520
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231082
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Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии
Falcon Eyes ST-808 — легкая алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой, для цифровых камер. Стальные ножки и с пружинной амортизацией. Высота стойки-треноги от 109 до 260 см, максимальная нагрузка 5 кг, крепежный несъемный адаптер-шпигот с резьбой 1/4. 3 секции соединяются винтовыми зажимами. Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 снабжена шаровой головкой для установки цифровых камер, головка крепится на резьбу 1/4” на винт стандартного шпигота 5/8” (несъемного), который запрессован в верхнюю секцию стойки. Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры. Стойка-тренога рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 5 кг. Пружинная амортизация Falcon Eyes ST-808 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.
Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии
Источник: Яндекс Маркет
Алексей М.
Достоинства:
Комментарий:
стойка порадовала! за свои деньги топ,и высота вылета устраивает и прочность конструкции, чувствуется хорошее качество. для софтбокса,вспышки с зонтиком более чем достаточно.
Источник: Яндекс Маркет
Андрей Ц.
Достоинства:
Комментарий:
Формально все заявленные характеристики соответствуют - высота, диаметр трубок, пружины. Однако все это выполнено \"на тоненького\". Если есть опыт работы с хорошими, дорогими, брендовыми изделиями, то данные стойки не вызовут восторга. Однако купил эти, поскольку сейчас они нужны, а на более дорогие не хватает. Посмотрим сколько прослужат.
Источник: Яндекс Маркет
Наталья К.
Достоинства:
Комментарий:
Стойка отличная: очень прочная и устойчивая! Спасибо!
Falcon Eyes ST-808 — легкая алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой, для цифровых камер. Стальные ножки и с пружинной амортизацией. Высота стойки-треноги от 109 до 260 см, максимальная нагрузка 5 кг, крепежный несъемный адаптер-шпигот с резьбой 1/4. 3 секции соединяются винтовыми зажимами. Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 снабжена шаровой головкой для установки цифровых камер, головка крепится на резьбу 1/4” на винт стандартного шпигота 5/8” (несъемного), который запрессован в верхнюю секцию стойки. Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры. Стойка-тренога рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 5 кг. Пружинная амортизация Falcon Eyes ST-808 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.
Комментарий:
стойка порадовала! за свои деньги топ,и высота вылета устраивает и прочность конструкции, чувствуется хорошее качество. для софтбокса,вспышки с зонтиком более чем достаточно.
Источник: Яндекс Маркет
Андрей Ц.
Достоинства:
Комментарий:
Формально все заявленные характеристики соответствуют - высота, диаметр трубок, пружины. Однако все это выполнено \"на тоненького\". Если есть опыт работы с хорошими, дорогими, брендовыми изделиями, то данные стойки не вызовут восторга. Однако купил эти, поскольку сейчас они нужны, а на более дорогие не хватает. Посмотрим сколько прослужат.
Источник: Яндекс Маркет
Наталья К.
Достоинства:
Комментарий:
Стойка отличная: очень прочная и устойчивая! Спасибо!
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии
Достоинства:
Комментарий:
стойка порадовала! за свои деньги топ,и высота вылета устраивает и прочность конструкции, чувствуется хорошее качество. для софтбокса,вспышки с зонтиком более чем достаточно.
Достоинства:
Комментарий:
Формально все заявленные характеристики соответствуют - высота, диаметр трубок, пружины. Однако все это выполнено \"на тоненького\". Если есть опыт работы с хорошими, дорогими, брендовыми изделиями, то данные стойки не вызовут восторга. Однако купил эти, поскольку сейчас они нужны, а на более дорогие не хватает. Посмотрим сколько прослужат.
Достоинства:
Комментарий:
Стойка отличная: очень прочная и устойчивая! Спасибо!