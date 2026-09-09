Держатель Falcon Eyes CBH-1 для перекладины
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231621
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х7
Вес, кг.
1.7
Описание товара Держатель Falcon Eyes CBH-1 для перекладины
Комплект держателей для перекладины Falcon Eyes CBH-1, крепится с помощью зажимов на стойки или распорки диаметром до 35 мм. Имеет стальной реверсивный штырь, на который крепится перекладина (например CB-BS386, CB-BS300 и т.д.). Резиновые вставки на зажимах противодействуют проскальзыванию и повреждению поверхности стоек. В одном комплекте 2 держателя.
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Комплект держателей для перекладины Falcon Eyes CBH-1, крепится с помощью зажимов на стойки или распорки диаметром до 35 мм. Имеет стальной реверсивный штырь, на который крепится перекладина (например CB-BS386, CB-BS300 и т.д.). Резиновые вставки на зажимах противодействуют проскальзыванию и повреждению поверхности стоек. В одном комплекте 2 держателя.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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