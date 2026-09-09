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Переходник Falcon Eyes SP-B4M8M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник Falcon Eyes SP-B4M8M

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Переходник Falcon Eyes SP-B4M8M - фото 1
Переходник Falcon Eyes SP-B4M8M - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Переходник Falcon Eyes SP-B4M8M - фото 1
  • Переходник Falcon Eyes SP-B4M8M - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231253
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х2
Вес, г.
100

Описание товара Переходник Falcon Eyes SP-B4M8M

Falcon Eyes SP-B4M8M длинный переходник винт 3/8 — винт 1/4. Диаметр переходника 16 мм, используется для организации стоечного пальца 5/8с винтом 3/8 или 1/4.

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes SP-B4M8M длинный переходник винт 3/8 — винт 1/4. Диаметр переходника 16 мм, используется для организации стоечного пальца 5/8с винтом 3/8 или 1/4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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