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Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s)

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Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s) - фото 1
Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s) - фото 2
Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
16 Гб
Скорость чтения
45
Скорость записи
20
  • Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s) - фото 1
  • Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s) - фото 2
  • Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230232
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
16 Гб
Скорость чтения
45
Скорость записи
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
25

Описание товара Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s)

Карта памяти Transcend Compact Flash дает доступ к дополнительным 16 гигабайтам памяти на Вашем устройстве. Имеет высокие показатели скорости чтения и записи файлов (до 21,5 МБ/с). В Transcend Compact Flash используются высококачественные чипы MLC NAND, а также есть поддержка режима передачи данных "Ultra DMA Mode 4". Накопитель позволяет запечатлевать и хранить фотографии в высоком качестве, снимать видео в формате HD. Форм-фактор Compact Flash делает данную карту памяти универсальной – подходящей для использования практически в любом цифровом устройстве.



Теги товара: 16 Гб, для фотоаппарата

Отзывы о товаре Карта Памяти CF 16Gb Transcend 133X (45/20 Mb/s)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
Compact Flash
Объем
16 Гб
Скорость чтения
45
Скорость записи
20
Страна производитель
Китай
Описание
Карта памяти Transcend Compact Flash дает доступ к дополнительным 16 гигабайтам памяти на Вашем устройстве. Имеет высокие показатели скорости чтения и записи файлов (до 21,5 МБ/с). В Transcend Compact Flash используются высококачественные чипы MLC NAND, а также есть поддержка режима передачи данных "Ultra DMA Mode 4". Накопитель позволяет запечатлевать и хранить фотографии в высоком качестве, снимать видео в формате HD. Форм-фактор Compact Flash делает данную карту памяти универсальной – подходящей для использования практически в любом цифровом устройстве.


Теги товара: 16 Гб, для фотоаппарата
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